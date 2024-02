Drogiranog bivšeg šogora u Zagrebu izbacila je na stubište gdje je umro. Mora u zatvor

Zagrepčanku (47) osudili su na godinu dana zatvora na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu jer je u stanu na zagrebačkoj Trešnjevci omogućila muškarcu trošenje droga i nije mu pružila pomoć kada je bio životno ugrožen.

Kako stoji u presudi, ona je u siječnju 2017. u svoj stan pustila muškarca koji je zatim uzeo metadone, tablete koje se daju ovisnicima u procesu liječenja ovisnosti, a zatim nije pozvala hitnu pomoć na vrijeme. Inače, u tom stanu živjela je s partnerom.

Kako piše u presudi, znala je da je žrtva ovisnik o opojnim drogama, a metadon se nalazi na popisu droga i biljaka iz kojih se može dobiti droga. Tom prilikom je imenovani uz metadon konzumirao i lijekove tramadol i diazepam, uslijed čega je pao u toaletu stana kojim se koristila okrivljena.

Nakon toga su okrivljena i njezin partner, iznijeli muškarca na stubište ispred stana, iako je bila svjesna da mu je život ugrožen te da zbog općeg stanja i predoziranosti može preminuti.

Na stubištu stana preminuo je od predoziranosti navedenim tabletama, a sud je ocijenio da je žena to mogla spriječiti tako da pozove hitnu pomoć, što nije učinila. Ona pak je na sudu rekla da se ne smatra krivom na ni jednu od točaka optužnice.

Kazala je da ga je iz stana istjerala jer je psovao pred njezinom kćeri te da je u stan koji je pripadao njenom partneru došao nakon sedam godina zatvora kako bi vidio svoju omiljenu nećakinju, odnosno njezinu kćer.

Preminuli je bio njezin bivši šogor, a noć prije smrti prespavao je kod njih. Porukom se javio majci i rekao da treba pričuvati bivšu nećakinju te joj je poručio da 'ne brine'. Žena je na sudu rekla da on nije pao kod nje u kupaonici, no poruke pronađene u njenom mobitelu otkrile su drugačiju priču.

Ona se, nakon što je muškarac pao, javila njegovom prijatelju i opisala što se dogodilo i pitala što da radi.

Tražila je od njega da dođe po oštećenog, no on nije odgovarao na poruke. Nakon nekog vremena, ipak je pozvala hitnu pomoć no, kako stoji u presudi, nakon dužeg vremena te im nije rekla da je oštećenik predoziran. Zbog svega toga, hitna pomoć došla je prekasno i mogli su konstatirati samo smrt.

Tužiteljstvo je za njezinog partnera tražilo dvije godine zatvora, a za nju dvije i pol. On je u međuvremenu preminuo, a kod nje je sud ocijenio olakotnim to što nije ranije kažnjavana i što se sama liječila od ovisnosti pa je bila smanjeno ubrojiva.