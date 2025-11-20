Drogirao djevojku pa je silovao. Mladić (26) s područja Zagreba završio je u istražnom zatvoru!

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja uhićenog hrvatskog državljanina (1998.) zbog kaznenog djela silovanja iz članka 153. stavak 1. Kaznenog zakona i kaznenog djela omogućavanja trošenja droga iz članka 191. stavak 1. Kaznenog zakona te je protiv njega doneseno rješenje o provođenju istrage zbog navedenih kaznenih djela.

Osnovano se sumnja da je 26-godišnjak počinio navedena kaznena djela 15. studenog 2025. na području Novog Zagreba, na štetu 25-godišnje žrtve, na način da je žrtvi dao na konzumaciju drogu te nad žrtvom bez njezina pristanka izvršio spolnu radnju izjednačenu sa spolnim odnošajem, izvijestio je DORH.

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor.