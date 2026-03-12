Obavijesti

Dron pogodio američke i grčke tankere. Prijeti jedna od najvećih ekoloških katastrofa

Piše Filip Sulimanec,
Dron pogodio američke i grčke tankere. Prijeti jedna od najvećih ekoloških katastrofa
Foto: X/Screenshoot

Dva tankera, u američkom i grčkom vlasništvu koji su prevozili iračku naftu, pogođeni su u iračkim teritorijalnim vodama., najvjerojatnije iranskim pomorskim dronovima. 

Dva tankera prevozila su oko 400.000 barela sirove iračke nafte.

Za usporedbu, jedna od najgorih ekoloških katastrofa koja se dogodila 1989. zbog potonuća tankera Exxon Valdez uzrokovana je izlijevanjem 260.000 barela nafte. Pamti se i kobna 2010. kada se u Meksičkom zaljevu izlilo 4,9 milijuna barela nafte u more, što se smatra najvećom katastrofom u povijesti.

Stranica za praćenje pomorskog prometa Tanker Tracker navodi da je pogođenim tankerima odmah u pomoć priteklo više plovila za potragu i spašavanje. 

