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NAFTOVOD NA METI

Dronovi iz Iraka pogodili ključni saudijski naftovod, Bagdad zatvorio granicu s Iranom

Piše HINA,
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Dronovi iz Iraka pogodili ključni saudijski naftovod, Bagdad zatvorio granicu s Iranom
Foto: Reuters
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Iračke vlasti smijenile su vojnog zapovjednika nakon potvrde da su napadi izvedeni s njihova teritorija. Naftovod prema Crvenom moru Rijadu je postao ključan otkako je Hormuški tjesnac gotovo zatvoren

Irak je iz predostrožnosti naredio zatvaranje prijelaza Šalamheh na granici s Iranom nakon najnovijih napada bespilotnim letjelicama na Saudijsku Arabiju, kazalo je dvoje sigurnosnih izvora za Reuters u subotu.

Izvori su rekli da je u tijeku velika operacija kako bi se pronašli odgovorni za napad na Saudijsku Arabiju.

Rijad je u petak rekao da je ključan naftovod koji povezuje Perzijski zaljev s Crvenim morem napadnut dronovima lansiranima iz Iraka.

Također, irački vojni zapovjednik je otpušten rano u subotu nakon što su istrage potvrdile da su najnoviji napadi dronovima na Saudijsku Arabiju izvedeni iz Iraka, prema priopćenju ureda iračkog premijera.

Zapovjednik je bio na čelu operacija u pokrajini Majsan na jugu Iraka, dodaje se u priopćenju.

Krajem lipnja je objavljeno da su saudijski naftovod dug preko 1200 kilometara napale proiranske oružane skupine koje djeluju u Iraku.

Dobio je veći značaj od početka američko-izraelskog rata protiv Irana te ga Rijad koristi kako bi zaobišao Hormuški tjesnac koji je Iran gotovo potpuno zatvorio. Saudijska Arabija je drugi najveći proizvođač nafte u svijetu nakon Sjedinjenih Američkih Država.

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