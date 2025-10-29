Dronovi na cestama: Policija iz zraka hvatala nestašne vozače

Na prometnim čvorištima i uz rubove autocesta u srijedu je u cijeloj Hrvatskoj policija rasporedila mnogo službenika i tehnike. Od radarskih uređaja do bespilotnih letjelica kojima upravljaju posebno osposobljeni policajci. Dronovi nadlijeću kolon, a slike uživo prate djelatnici u terenskim kombijima.

Pokretanje videa... 05:13 Požega: Policija provodi pojačani nadzor prometa uz uporabu dronova | Video: 24sata/pixsell

Fokus akcije, poručuju iz Ravnateljstva policije, usmjeren je na najčešće i najopasnije prekršaje: prebrzu vožnju, vožnju pod utjecajem alkohola i droga, nekorištenje pojasa i dječjih sjedalica te upotrebu mobitela. Posebna se pozornost posvećuje motociklistima i mopedistima koji često prolaze kroz crveno i pretječu kolone.

- Od početka godine na cestama je poginulo 228 osoba, 24 više nego u istom razdoblju 2024., a to je porast od gotovo 12 posto - poručili su. Na jednoj od nadzornih točaka u Zagrebu pomoćnik načelnika I. postaje prometne policije, Drago Bukovčak, objašnjava kako akcija funkcionira.

- Cilj je povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Dronovi su se dosad koristili za očevid prometnih nesreća, a sad služe za nadzor tamo gdje fizička prisutnost policajca nije moguća, primjerice na prometnim raskrižjima i mjestima s velikim gužvama - kaže Bukovčak. Letjelice mogu doseći domet do 20 kilometara, a baterija traje oko 30 minuta. Opremljene su senzorima za automatsko izbjegavanje prepreka, a snimke se pohranjuju i kasnije analiziraju.

Zagreb: Policija uz pomoć dronova provodi pojačani nadzor prometa | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Spuštamo ih na desetak metara visine kako bismo jasno vidjeli što se događa na cesti. Dronovima pokrivamo šira područja nego fiksnim kamerama, a bez potrebe za zaustavljanjem prometa - rekao je Bukovčak.

U terenskim vozilima policajci uživo prate snimke, bilježe prekršaje i prosljeđuju ih kolegama na terenu. Slična akcija provodi se i u Požeško-slavonskoj županiji. Ondje je, kaže voditelj Odsjeka prometne policije Zvonimir Lukačević, organizirana koordinirana aktivnost "zrak - zemlja".

- Dronovi snimaju prekršaje prolaska kroz crveno svjetlo, nepropisnog pretjecanja i nepoštovanja prednosti prolaska. Snimke se odmah šalju policajcima koji na terenu zaustavljaju vozila ili pokreću prekršajne postupke - objašnjava Lukačević. Dronom koji nadzire promet u Požegi upravlja policajac Renato Banušić.

Zagreb: Policija uz pomoć dronova provodi pojačani nadzor prometa | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Upravo smo zabilježili vozača koji je iz Cirakijeve ulice nepropisno produžio ravno u Priorljavsku, iako je smio skrenuti samo lijevo ili desno. Registarska oznaka je snimljena i proslijeđena kolegama koji će ga sankcionirati - kaže Banušić. Ako vozač ne bude zaustavljen na licu mjesta, prekršajna prijava stići će mu na kućnu adresu.

- Dronovi nam daju potpuno novu perspektivu nadzora, možemo nadzirati promet s visine, dokumentirati svako kršenje i djelovati odmah - dodaje Lukačević.

Policija poručuje da je cilj akcije preventivan, ali i represivan.