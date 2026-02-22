Dronovi nad Moskvom: Tri zračne luke obustavile promet

Letovi su obustavljeni u tri zračne luke u Moskvi u nedjelju navečer, izvijestila je zrakoplovna regulatorna agencija Rosaviatsia vezano uz napade dronom za koje je gradonačelnik Moskve rekao da su odbijeni.

Zračne luke Domodedovo, Vnukovo i ⁠Žukovski ​obustavile su svoje operacije jedna za drugom. Zračna luka Šeremetevo nastavila je normalno raditi, priopćila je Rosaviatsia.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, u nizu objava na Telegramu, rekao je da je 20 ukrajinskih dronova uništeno ili presreteno na putu za Moskvu oko tri sata poslijepodne.