OGLASIO SE GRADONAČELNIK
Dronovi nad Moskvom: Tri zračne luke obustavile promet
Letovi su obustavljeni u tri zračne luke u Moskvi u nedjelju navečer, izvijestila je zrakoplovna regulatorna agencija Rosaviatsia vezano uz napade dronom za koje je gradonačelnik Moskve rekao da su odbijeni.
Zračne luke Domodedovo, Vnukovo i Žukovski obustavile su svoje operacije jedna za drugom. Zračna luka Šeremetevo nastavila je normalno raditi, priopćila je Rosaviatsia.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, u nizu objava na Telegramu, rekao je da je 20 ukrajinskih dronova uništeno ili presreteno na putu za Moskvu oko tri sata poslijepodne.
