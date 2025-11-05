Obavijesti

POVEĆAO SE BROJ NAPADA

Dronovi oponašaju pse da bi otjerali medvjede u Japanu

Piše HINA,
Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Vlasti japanske prefekture Gifu u utorak su najavile da će početi koristiti dronove koji oponašaju zvuk laveža pasa i vatrometa u nastojanju da otjeraju medvjede koji su sve češći u naseljenim područjima

Dronove kane razmjestiti kasnije tijekom studenoga u Takayami, selu Shirakawi i ostalim dijelovima središnje japanske prefekture Gifu u kojoj je odnedavno zamijećen povećan broj napada medvjeda na ljude, prenosi agencija Kyodo.

Početkom prošlog mjeseca u Shirakawi je mladunče medvjeda napalo jednog španjolskog turista koji je pritom lakše ozlijeđen.

Guverner Gifua, Yoshihide Esaki na konferenciji za novinare je kazao kako je cilj vlasti ove prefekture provesti proaktivne mjere da bi se stanovništvo osjećalo sigurno. 

Vlada Gifua je izvijestila i da namjerava uspostaviti suradnju s grupama lokalnih lovaca, što će joj pomoći da donese odluku o njihovim budućim rutama i o broju dronova koje će upotrijebiti.

Stanovnici i turisti su kazali da su od travnja do listopada na području prefekture vidjeli 836 medvjeda. U istom su razdoblju prijavljena i četiri slučaja napada i ozljeda.

Lokalne vlasti su izvijestile da je to porast u odnosu na 674 viđena medvjeda i tri ozljede u ranijem razdoblju - od travnja 2024. do ožujka 2025. 

