Dronovi za sad ne mogu snimiti cijelu unutrašnjost Vjesnika: 'Čim uđu u etažu, gubi se signal'

Foto: Bespilotni sustavi u kriznim situacijama/Željko Riha

Nakon mapiranja vanjske strane, Vjesnik treba snimiti dronovima i iznutra. To otežava konstrukcija Vjesnika, ali i vremenski uvjeti

Da bi se znalo je li i koliko Vjesnik siguran za službe, ali i da se snimi iznutra za očevid, članovi udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama su u nedjelju pokušali dronovima ući u sve etaže izgorenog nebodera. Međutim, zbog materijala od kojih je Vjesnik rađen, nije bilo moguće detaljno sve snimiti. 

- Vjesnik je napravljen od betona i armature, konstrukcija je takva da čim dron uđe u etažu, izgubi signal. Konstrukcija Vjesnika se u tom slučaju ponaša kao Faradayev kavez i blokira sav signal. Idealno bi bilo da je operator na razini etaže u koju ulazi, ali čak i s košarom od vatrogasaca, to nije moguće, previsoko je - objašnjava nam Željko Riha, dopredsjednik udruge.

Foto: Bespilotni sustavi u kriznim situacijama/Željko Riha

Sad preuzima njihova snalažljivost, a jesu li uspjeli, znat će čim se vrijeme poboljša. 

- Kolega je nabavio pojačivače signala i čim vrijeme dopusti ćemo vidjeti je li to pomoglo. Druga opcija je da jedan dron s vanjske strane glumi antenu, a drugi ulazi. Javili su nam se ljudi koji imaju svoje dronove, ali ovi komercijalni imaju ograničene mogućnosti. Problem je i vjetar, to su mali dronovi, a trenutno Vjesnik funkcionira kao tunel. Kad se dron digne, ako vani imalo puše, na višim katovima puše jače, pa ga sama konstrukcija odmah usiše. Tako da sad čekamo bolje vremenske uvjete. Civilna zaštita i vatrogasci su dobro mapirali Vjesnik izvana, mi ćemo probati iznutra - govori Riha. 

Foto: Bespilotni sustavi u kriznim situacijama/Željko Riha

Vojni dronovi nisu opcija. 

- Takav dron ne može manevrirati unutar katova jer postoji mogućnost da zapne s optičkom niti za to što je unutra ostalo i sruši se - objašnjava. 

