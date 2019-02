'Drpić laže, dužan mi je 5000 eura, ali ja mu nisam prijetio'

Ne osjećam se krivim, rekao je u četvrtak na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu Danijel Despotović (42) na optužbe da je od nekadašnjeg stopera zagrebačkog Dinama Dine Drpića protupravno pokušao naplatiti dug od 5000 eura.

Despotović je na sudu detaljno opisao prvi susret s Drpićem te kako i zašto mu je posudio novac.

- Točno se sjećam datuma, bilo je to 15. srpnja 2012. godine u casinu na zagrebačkoj Savici. Sjedili smo za ruletom i Dino je ostao bez novaca, a želio je i dalje igrati. Izašao je, a jedan čovjek do mene je pitao imam li još novca da posudim Dinu. Otišao je van za njim, a Dino se onda vratio i pitao: 'Možeš li mi posuditi 1000 eura?'. Mene je zanimalo kad će mi taj novac vratiti. On je odgovorio: 'Sutra' - ispričao je Despotović koji prije toga nije poznavao Drpića niti ga je vidio uživo. Znao je za njega jer je on u to vrijeme bio "poznati nogometaš kao danas Rakitić" te mu je čak imponiralo da je takav čovjek dva metra od njega.

Nakon negdje pola sata igre Drpić je opet ostao bez novca pa ga je pitao može li mu posuditi još 1000 eura.

- Nastavio je igrati, a onda me za sat-dva tražio još. Rekao sam mu da nemam više kod sebe, da imam nešto kod kuće. On je navaljivao da idemo do mene pa smo zajedno otišli do mog stana. U to vrijeme bio sam podstanar u Cvjetnom naselju, preko puta Vrbika. Otišao sam u stan dok me on pričekao dolje i posudio mu još 3000 eura. Ukupno sam mu te večeri predao 5000 eura. Pitao me koliko mu trebam vratiti, rekao sam da mi vrati onoliko koliko sam mu posudio. On je čak obećao da će biti i nešto više. Govorio je da ne brinem, da će novac vratiti već sutra i nisam imao razloga u to sumnjati. Znao sam da sigurno dobro zarađuje igrajući - objasnio je.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Slao mu poruke, nazivao ga...

Sjedećih nekoliko mjeseci Dino mu je, kaže slao poruke i nazivao ga najmanje jednom mjesečno. Svaki put bi rekao da nema novca i da će mu vratiti čim mu nešto sjedne. Nakon nekih šest mjeseci prestao se javljati pa je Danijel počeo zvati njega.

- Nazvao sam ga i rekao: 'Dino ti taj novac nemaš', a on je govorio da će mi platiti čim potpiše ugovor i predložio da se nađem s njegovom mamom, da će ona jamčiti da ću dobiti novac. Mi smo se doista našli na kavi i normalno popričali, ona me uvjeravala da će Dino vratiti novac i da se malo strpim. Poslije se nisam nalazio s njom, jednom smo se slučajno sreli na Vrbiku na pješačkom prijelazu kod kružnog toka - pričao je Despotović.

Negdje tijekom 2016. godine našli su se kod Chromosovog igrališta preko puta teniskih terena. Susret na cesti, ispričao je, tražio je sam Drpić jer je imao svega 15 minuta vremena.

- Tamo je počeo pričati da je novac vratio nekome čovjeku i da mi više nije dužan. Tu sam izgubio živce i rekao mu: 'Jel ti sebe čuješ? Kome si šta vratio?' Posvađali smo se, unosio mi se u lice, a nakon što sam ga odgurnuo, otrčao je preko ceste i zaprijetio mi da ću vidjeti i da ide na policiju me prijaviti - prisjetio se Despotović te kazao da su ga policajci zvali nakon sedam dana i rekli mu da dođe na razgovor u vezi neriješenih poslova s nekime.

Nije ga odmah tužio sudu jer nisu potpisali ugovor niti je imao dokaz da mu Dino duguje novac. Nakon njegove prijave podnio je tužbu Općinskom građanskom sudu u Zagrebu radi naplate potraživanja i dobio prvostupanjsku presudu u svoju korist.

Drpić je policajcima ispričao da je tijekom 2012. godine bio u casinu u Ulici Zinke Kunc te da je tamo bio i Despotović.Izgubio je sav novac, a Danijel je izašao van za njim te mu rekao da će mu pozajmiti 5000 eura bez kamata. Prihvatio je to i obećao da će novac vratiti kroz nekoliko dana te su izmijenili brojeve telefona. Jedno vrijeme mu se javljao i govorio da ne bježi od duga, ali je u lošoj financijskoj situaciji. Budući ga je, tvrdi Drpić, Danijel često zvao na telefon, dao mu je broj telefona svoje majke da mu i ona potvrdi da će vratiti novac.

Govorio mu da je dug narastao zbog kamata

Godinu dana se nisu čuli, a onda ga je na ljeto 2013. godina nazvao Danijel i počeo govoriti da mu je dug narastao na 15.000 eura i to zbog kamata. Tad je, tvrdi Drpić, Danijel izvadio crni pištolj, uperio ga u njega i zaprijetio da mu mora vratiti novac s kamatama ili će ga propucati. Jedno vrijeme se ponovno nisu čuli, a onda je Danijel počeo zvati govoreći da novac nije njegov već od Albanaca.

Nakon toga su dogovorili sastanak i pitao Drpića kad misli to vratiti, zatim mu rekao "ti to nećeš vratiti" pa zamahnuo šakom prema njemu.

- Ja sam se izmakao, a onda me pokušao povući rukom za sobom u auto. Opet sam se izmakao, nakon čega je rekao da ide u auto po pištolj i da će me propucati. U strahu sam pretrčao cestu te čuo kako Danijel priča s nekim na mobitel da hitno dođe, jer ja želim pobjeći. Viknuo je za mnom: 'Idi slobodno na murju, propucat ću te'. Uspio sam pobjeći i pozvati policiju - pričao je Dino istražiteljima.

Tražeći pištolj, policija je pretražila Despotovićem automobil i stan, no nisu pronašli ništa inkriminirajuće.