Policija još traga za plijenom

Drska pljačka u Louvreu: Amateri s djecom ukrali dragulje vrijedne 88 mil. eura

Piše Ivan Jukić,
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS

Šokantna pljačka u Louvreu! Sitni kriminalci ukrali dragulje od 88 milijuna eura. Par s djecom uhvaćen, ali dragulji još nestali

Par sitnih kriminalaca, a ne profesionalaca iz svijeta organiziranog kriminala, odgovoran je za nedavnu pljačku u pariškom Louvreu, potvrdila je pariška tužiteljica Laure Beccuau. Dvoje osumnjičenih, par s djecom, uhvaćeni su u vezi s pljačkom koja je šokirala svijet.

Prije dva tjedna, lopovi su ukrali kamion kojim su stigli pred najposjećeniji muzej na svijetu, potom su dizalom za namještaj provalili do prvog kata i u manje od sedam minuta ukrali krunske dragulje procijenjene na 88 milijuna eura. Među ukradenim su bili rijetki povijesni dragulji, poput ogrlice s dijamantima i smaragdima koju je Napoleon I darovao svojoj supruzi Marie Louise te dijadema s 212 bisera i gotovo 2.000 dijamanata pripadnog Eugénie, supruzi Napoleona III. Nakon pljačke, lopovi su pobjegli skuterima.

Četvero ljudi je do sada optuženo, no dragulji još nisu pronađeni. Jedan počinitelj i dalje je u bijegu. Pariška tužiteljica rekla je da osumnjičeni nisu vrhunski kriminalci, nego lokalni stanovnici iz siromašnijeg predgrađa Pariza Seine-Saint-Denisa. Dvoje optuženih, 38-godišnja žena i 37-godišnji muškarac, par s djecom, nalaze se u pritvoru. Muškarac je optužen za organiziranu krađu, a žena za pomaganje u toj krađi. Obojica negiraju krivnju, a žena se pred sudom rasplakala zbog straha za sebe i djecu.

Suze u sudnici Žena optužena za pljačku nakita vrijednog 88 milijuna eura
Žena optužena za pljačku nakita vrijednog 88 milijuna eura

Dvojica drugih osumnjičenih muškaraca, jedan alžirskog podrijetla i drugi pod sudskim nadzorom zbog ranijih krađa, djelomično su priznali umiješanost. Svi optuženi već su poznati policiji.

Pariška tužiteljica ne isključuje mogućnost dodatnih pomagača i istraga je u tijeku, posebice u pogledu paralelnog tržišta na kojem bi se dragulji mogli prodavati ili koristiti za pranje novca.

Istraga o sudbini ukradenih dragulja i dalje traje, a policija intenzivno radi na pronalasku povijesnih vrijednosti koje su ukradene usred bijela dana u jednom od najslavnijih muzeja svijeta.

