Suze u sudnici

Žena optužena za pljačku nakita vrijednog 88 milijuna eura

Piše Ivan Jukić,
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS

Žena (38) u suzama pred sudom zbog pljačke Louvrea! Ukradeni dragulji carice Eugenie i Napoleona III. još u bijegu. Spektakularna akcija trajala tek četiri minute

Žena (38) optužena je za sudjelovanje u spektakularnoj pljački nakita iz pariškog muzeja Louvre, u kojoj su prošlog mjeseca ukradeni predmeti neprocjenjive vrijednosti, procijenjeni na 88 milijuna eura, objavio je BBC.

Neimenovana optuženica tereti se za sudioništvo u organiziranoj krađi i pripadnost zločinačkom udruženju. Nakon što je izvedena pred suca, određen joj je istražni zatvor. Prema navodima agencije AFP, žena je na sudu bila vidno potresena i u suzama dok je potvrđivala svoje prebivalište u sjevernom pariškom predgrađu La Courneuve.

U sklopu istrage uhićeno je ukupno pet osoba u Parizu i okolici. Jedna osoba je puštena bez optužnice, dok se vjeruje da je jedan od preostalih uhićenika izravno sudjelovao u pljački. Ranije su već optužena dvojica muškaraca koji su, prema riječima dužnosnika, “djelomično priznali” umiješanost, dok je četvrti osumnjičenik i dalje u bijegu.

VELIKA AKCIJA Uhitili još petoricu zbog krađe nakita u Louvreu: Među njima je i jedan državljanin BiH?
Uhitili još petoricu zbog krađe nakita u Louvreu: Među njima je i jedan državljanin BiH?

Spektakularna pljačka dogodila se 19. listopada oko 9:30 ujutro, neposredno nakon otvaranja muzeja. Prema riječima pariške tužiteljice Laure Beccuau, pljačkaši su koristili ukradeno vozilo s mehaničkom dizalicom kako bi se popeli do balkona Galerije Apollo, gdje su brusilicom razbili vitrine i ukrali dragocjeni nakit. Cijela akcija trajala je tek četiri minute — u 9:38 lopovi su pobjegli na dva skutera, a zatim se prebacili u automobile.

Među osam ukradenih predmeta nalaze se tijara carice Eugenie, supruge Napoleona III., te ogrlica i naušnice Marie-Louise. Ukradeni predmeti, među kojima su i dragocjeni krunski dragulji, još uvijek nisu pronađeni.

Nakon incidenta, francuske su vlasti pojačale sigurnosne mjere oko svih kulturnih institucija, a Louvre je dio svog najvrjednijeg nakita premjestio na čuvanje u Francusku banku.

