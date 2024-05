Druga eksplozija bankomata u Zagrebu u tjedan dana: 'Jako je grunulo, svi smo poskočili...’

Stanare Folnegovićeva naselja u Zagrebu u petak rano ujutro probudila je snažna eksplozija. Iz zagrebačke policije izvijestili su da su jučer u 3.55 sati primili dojavu o eksploziji na bankomatu u Ulici Milke Trnine. Nasreću, u eksploziji nitko nije ozlijeđen, a policijski očevid i kriminalističko istraživanje još je bilo u tijeku.

Do završetka ovog izdanja nije bilo poznato s kolikim su plijenom pobjegli nepoznati počinitelji, no Zagrepčane brine to što je ovo već druga eksplozija na području grada u tjedan dana.

Naime, 2. svibnja oko 3.45 sati u Ulici Vukomerec na Peščenici netko je neutvrđenim sredstvom izazvao eksploziju na bankomatu.

- Oko 4 sata probudila me eksplozija. Jako je puknulo, zatresli su nam se prozori. Skočio sam iz kreveta, ali kroz prozor nisam uspio ništa vidjeti. I psi su lajali. Poslije sam doznao da je netko raznio bankomat koji se nalazi u okviru trgovine - kazao nam je tad čitatelj.

Zagrebačka policija zabilježila je tijekom travnja još dvije provale u bankomat, i to 22. travnja na Rudeškoj cesti, gdje su lopovi prvo provalili u poslovni prostor te iz bankomata uzeli više od 100.000 eura. I dan ranije, 21. travnja, oko 4.40 sati provalili su u poslovni prostor u Ulici Josipa Strganca, nakon čega su iz bankomata odnijeli nekoliko stotina tisuća eura.

Budući da u Zagrebu neko vrijeme nije bilo provala u bankomate, pitali smo kriminalista i stručnjaka za sigurnost Željka Cvrtilu što se događa.

- Možda nije bilo takvih eksplozija u Zagrebu neko vrijeme, ali bilo ih je u drugim dijelovima Hrvatske, u Istri, pa u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Mislim da se ekipa seli i da to ovisi o ekipi koja se uspije okupiti. Naime, za izvođenje takvih kaznenih djela potrebna su određena znanja, trebaju nekoga tko zna s eksplozivnom masom, ljude koji stražare, opserviraju, ljude koji odvoze... Dakle, treba skupiti barem troje ili četvero članova bande da bi to mogli izvesti. Znalo je tu biti i stranih državljana - pojašnjava Cvrtila.

Podsjeća kako bi do kraja godine svi bankomati trebali dobiti zaštitu u smislu obojenja ili uništenja novčanica u boksovima, nakon čega očekuje da bi ovakva kaznena djela trebala prestati.

- Možemo pretpostaviti da, kad svi bankomati dobiju zaštitu, više neće biti takvih kaznenih djela jer, ako se novac oboji ili uništi, on postaje neuporabljiv - smatra Cvrtila.