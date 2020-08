Druže se na Hvaru: 'Nina zna da nisam kriv što nema koncerata'

Dugogodišnja obiteljska prijateljica Nina Badrić, s kojom se družimo niz godina u voljenoj Jelsi nije ljuta na mene. Ministar zdravstva nije taj koji zabranjuje ili dopušta koncerte. No razgovarali smo o toj temi i usuglašenog smo mišljenja da ova globalna ugroza predstavlja veliki izazov.

Rekao nam je to ministar zdravstva Vili Beroš (55), koji posljednjih nekoliko mjeseci neumorno radi. Otkako je pandemija korona virusa uzela maha u Hrvatskoj, ne prestaje izvještavati građane o svakoj novoj situaciji. Iako brojimo velik broj zaraženih posljednjih nekoliko dana, Viliju je trebao predah pa je skoknuo do Hvara.

Društvo mu pravi supruga Jasminka, a pridružila se i pjevačica Nina Badrić (48), koja se nedavno žalila na mjere protiv suzbijanja pandemije. Kao i većini glazbenika otkazani su joj koncerti pa je digla uzbunu nakon što je najavila kako je spremna prosvjedovati ukoliko im se ponovno ne omogući rad.

Čak je apelirala i na odgovorna ministarstva. No dok ponovno ne počne nastupati Nina krati vrijeme na moru. S Vilijem i Jasminkom je 'okinula' fotografiju pa je objavila na Instagramu. Ministar je odjenuo kratke hlače, ljetnu košulju i sunčane naočale i sjedi na barskoj stolici. Nina i njegova supruga stale su iza njega. "Da mi kompa bude Mažuranić, frend Stjepan Radić, prijatelj Marulić, k'o buraz Vili Beroš", napisala je pjevačica.

- Ono što je jasno da potrebno razgovarati, uvažavati različita mišljenja, a to je upravo ono što struka i radi.Tijekom posljednjih mjeseci razgovarali smo s predstavnicima različitih djelatnosti i pokušavali smo zajednički nalaziti rješenja problema. Treba se prilagoditi „novom normalnom" i naći način suživota sa virusom - rekao nam je Beroš. Opisao nam je Beroš i kako provodi ovo ljeto.

- Ovo ljeto je vrlo specifično. Uz niz svakodnevnih aktivnosti koje nisu stale i uključuju stalno praćenje epidemijskih parametara: broja novooboljelih, posebno žarišta koja ih generiraju, sudjelovanje u dnevnim aktivnostima Stožera, komunikaciju glede novih potrebnih mjera, komunikaciju sa kolegama ministrima zdravstva susjednih zemalja malo je vremena za pravi odmor.

No zbog obitelji nekoliko sam dana bio u Jelsi, rodnom mjestu, i to shvaćam manje kao odmor a više kao kratkotrajni povratak svome domu.Na Hvaru sam imao i nekoliko protokoliranih aktivnosti - rekao je Beroš. Kaže da najviše vremena provodi s prijateljima.

- Tijekom ono malo vremena što je preostalo družili smo se sa svojim dragim prijateljima na nekim od najčarobnijih otočkih lokacija za kupanje. Kao pravom Dalmatincu more, sunce i plaža su mi dragi, ali gušt je i u hladu dobrog kafića. U onom što me posebno veseli – vožnji brodom, ove godine nisam uživao. Svojim velikim dostignućem smatram što moja djeca jako vole Jelsu, da su se srodili s njom i što žele provoditi cijelo ljeto u Jelsi.

Na plaži se u druženju sa prijateljima popije i pokoja bevanda, ali prevladavaju prirodna, negazirana osvježavajuća pića - govori nam Beroš kroz smijeh.

Što se tiče hrane, u tom je polju glavna supruga Jasminka.

- Ja sam gurman, što se i vidi, ali nažalost ne kuham. Moja supruga voli kuhati, pa joj te aktivnosti prepuštam u cijelosti, a mi potom uživamo u njenim delicijama. Ponekad poželim da ne kuha tako dobro. Rjeđe, obiteljski, već tradicionalno, posjetimo koji restoran da bi dodatno začinili lijepe ljetne jelšanske večeri - zaključujem Beroš.

Samozatajna Jasminka Beroš, koja radi kao odgajateljica u jednom zagrebačkom vrtiću. Vili i Jasminka Beroš imaju dvoje djece, 19-godišnju Lauru koja je na prvoj godini prava i 17-godišnjeg Adriana, učenika gimnazije, dok ona iz prvog braka ima i 31-godišnju kćer Lanu.

Upoznali su se 1992., koju godinu nakon razvoda, a vjenčali se 2000. u zagrebačkoj crkvi sv. Katarine. 52-godišnja Jasminka Beroš svog je supruga opisala kao temperamentnog južnjaka koji odlično funkcionira kad je pod stresom i adrenalinom, ali i koji je sve u životu radio odvažno, hrabro, uporno i bez ikakvih kalkulacija.

- Osvojio me svojom velikom nježnošću i neposrednošću. I tada je, kao i danas, bio jako pažljiv, često me šarmirao nekim lijepim cvijetom. Svidjelo mi se što je organiziran, uvijek je obraćao pažnju na sitne detalje. Mogu reći da je vrlo pouzdana osoba, na koju se čovjek uvijek može osloniti - izjavila je Jasminka nedavno u intervjuu za magazin Gloria.