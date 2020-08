Tijana je ina\u010de podrijetlom iz Makedonije, a prona\u0161la je fotografiju sebe kako kopa krumpir u vrtu u nimalo glamuroznom izdanju.

<p>Afera 'kopanja krumpira' na hrvatskoj estradi još nije završila. Počela se rasplamsavati i u susjednoj Srbiji. I tamo je pandemija korona virusa utjecala na glazbenu industriju, a glazbenici zbog strogih mjera i ograničenja ne mogu raditi. U Hrvatskoj se oglasila pjevačica <strong>Nina Badrić</strong> (48) koja je objavom na Facebooku apelirala na Ministarstvo da estradnjacima ponovno omogući rad.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nina je nastupila u zagrebačkoj Areni</strong></p><p>Badrić je dobila podršku od dijela kolega i obožavatelja, no neki su joj poručili kako dobiva dio zarade i bez nastupa te da pretjeruje. Potom se društvenim mrežama počeo širiti komentar jedne gospođe koja je Ninu pozvala da dođe vaditi krumpir u okolici Bjelovara. Nakon silnih komentara, oglasila se i srpska pjevačica <strong>Tijana Dapčević </strong>(44) i podržala Ninu. Na Instagramu je u podužoj objavi izrazila svoje mišljenje oko cijele situacije i novonastale afere.</p><p>Tijana je inače podrijetlom iz Makedonije, a pronašla je fotografiju sebe kako kopa krumpir u vrtu u nimalo glamuroznom izdanju.</p><p>- Krumpir. I, što sad? Nije mi bilo mrsko, pa sam pretraživala fotografije sve do 21. kolovoza 2012. godine, samo da bih našla ovu fotografiju.⁣ Ne bavimo se umjetnošću zato što nas je sramota da okopavamo krumpir ili da ne isprljamo ruke i haljinu, nego zato što to volimo.⁣ Ja glazbu ne volim, ja je dišem. Ne mogu bez nje, ja u svemu i svakome prvo čujem zvuk. Ni na jedan svoj koncert nisam otišla sa stavom 'aj da završim ovo, pa da idem'. Nisam ja došla ništa završiti, nego započeti tulum. Da vidim svaku vašu reakciju, da pjevamo zajedno. Posao mi je da vama bude lijepo ta dva sata. Kad je vama lijepo, ja dobijem energiju kojom bih mogla pomaknuti planetu, eto tako se osjećam - započela je pjevačica objavu na društvenoj mreži. </p><p>Dodala je kako je važno da ljudi u životu rade ono što vole. Napominje kako bismo svi trebali poštovati svaki posao i da svatko ima pravo baviti se onime što želi. </p><p>- Šteta je da to pravo iskoristite da okopavate tuđe živote i sijete zavist i likujete nad time što netko zbog trenutne situacije nema posla.⁣ Svi smo na istoj planeti, svi smo u istoj situaciji, zaista nema potrebe dodavati nove viruse u društvo, mislim da nam je ovaj trenutni sasvim dovoljan - poručila je Dapčević. Njezini pratitelji na društvenoj mreži podržali su je u komentarima.</p><p>Podsjetimo, Badrić je između ostaloga izjavila kako od njezinoga posla ne živi samo ona nego još najmanje 15 obitelji te da su mnogi glazbenici u posljednjih pola godine ostali gladni i krpaju kraj s krajem. Mnoge je šokirala izjavom kako je spremna izaći na ulicu i prosvjedovati jer mjesecima nije mogla zarađivati od nastupa.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>