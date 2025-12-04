Sve više državnog novca odlazi na naoružanje, jer dečki koji se vole igrati rata i bogatiti na proizvodnji oružja stalno izmišljaju nove neprijatelje
PIŠE: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Država brže kupi vojni avion nego što riješi probleme djece
Čitanje članka: 1 min
U prvoj polovici ove godine na dugotrajnom je bolovanju, duljem od 42 dana, koje ide na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, dnevno u prosjeku bilo 39.500 osoba, deset posto više nego u istom razdoblju lani. Najčešći razlozi dugotrajnog bolovanja su onkološke bolesti, bolesti mišićno-koštanog sustava i mentalne bolesti. Anamarija nije među njima. Onkološka je bolesnica, potrebne su joj stalne kontrole, priznaje nam kako je “nemarni pacijent”.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku