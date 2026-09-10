Država će dati spaliti 650 tona otpada iz Gospića. Evo kako se to radi i zašto baš u cementari

Otpad iz vreća kraj silosa PPK Velebit ide na spaljivanje, a kako 24sata doznaju, to će odraditi dvije cementare: Holcim i Nexe grupa iz Našica. Vlada će iz proračuna to platiti 375.500 eura, odnosno s PDV-om skoro 447.000 eura. To je točno ista cijena po kojoj je tih 650 tona ponudila zbrinuti Tabak grupa iz Zaprešića, ali su ponudu povukli nakon pobune građana. Otpad će dvije cementare odvesti u svoje pogone i tamo će ga miješati kako bi dobili smjesu koja se onda spaljuje po uobičajenom postupku.

No što je to uobičajeni postupak i znači li to da će čestice otpada nakon spaljivanja samo završiti u zraku? Konzultirali smo stručnu literaturu koja objašnjava ovaj, zapravo nimalo jednostavan, postupak. Proces se zapravo zove suspaljivanje, a konačni 'proizvod' je gorivo za proizvodnju cementnog klinkera, od kojeg se dalje proizvodi klasični cement.

Koriste otpad kao gorivo

Dvije tvrtke neće samo uzeti otpad u vrećama i ubaciti ga u peć. Cementare primaju unaprijed pripremljeni otpad koji dolazi u komadićima, kako već je u vrećama kraj silosa. To je tzv. RDF, odnosno usitnjena plastika, papir, tekstil, guma i drugi gorivi materijali. U ovom slučaju, cementare će odvesti vreće a u svojim pogonima će im onda mjeriti svojstva: skladištit će ih pa mjeriti vlagu, goriva svojstva, veličinu komada, koncentraciju određenih metala i klora, kojih prema zadnjim analizama nema u ovom otpadu. Za svaku pošiljku predviđa se vaganje, prateći list, laboratorijski podaci o fizikalnim i kemijskim svojstvima i opasnim svojstvima te podaci o toplinskoj vrijednosti, halogenima, vodi, sumporu, pepelu, PCB-u i teškim metalima poput kroma, kadmija, žive, olova, nikla i vanadija. Cementara mora napraviti i vizualnu kontrolu pošiljke te uzeti reprezentativni uzorak. Ako slučajno u vrećama pronađu otpad s opasnim svojstvima za kojeg nemaju dozvolu ili ga ne smiju suspaljivati, obavijestit će Ministarstvo i Fond, a onda se ide u proces razdvajanja otpada. U svakom slučaju, kontrole su stroge.

Tako pripremljeni otpad se dozira u proizvodnu liniju. Može ići izravno u glavni plamenik rotacijske peći, a grublji komadi se mogu dodati u drugim fazama postupka. Temperatura peći u koju otpad ide je i do 2.000 stupnjeva Celzijevih. Organski dio otpada izgara, a toplina nastala tim procesom zamjenjuje ugljen i druga fosilna goriva. Mineralni dio, negorivi, postaje dio klinkera, a riječ je o kalciju, aluminiju, siliciju, željezu i drugim mineralima. Drugim riječima, ne pretvara se u pepeo koji onda postaje novi otpad. Kad je u pitanju plastika, s obzirom na visoke temperature peći, ugljik u izgaranju uz kisik postaje ugljikov dioksid, a vodik vodena para. Dakle, ta plastika uslijed visokih temperatura prestaje biti plastikom i razlaže se na iskoristive materijale.

Imaju li dozvole?

Provjerili smo i dozvole Holcima i Nexea. Obje cementare koriste suspaljivanje već duže vremena, imaju dozvole, a puno govore i njihovi elaborati.

Tako primjerice Holcimov službeni elaborat za Koromačno izrađen je upravo za postupak R1, korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije. Ministarstvo ga vodi kao dokumentaciju za oporabu opasnog i neopasnog otpada u Koromačnu. Tu je još jedna važna stavka, Holcim koristi sve elemente otpada, dakle ništa ne ostaje uskladišteno. I ovo im ne bi bio prvi put, hrvatsko službeno izvješće o prekograničnom prometu pokazuje da je Holcim već primao otpad kakav je u vrećama, ključnog broja 19 12 12, kao 'kruto gorivo iz neopasnog otpada' iz Italije i Slovenije. Primjerice, iz Italije 3.000 i 4.000 tona, a iz Slovenije 1.500 tona. U elaboratu kojeg smo našli također piše da imaju dozvolu za do 6 tisuća tona godišnje za dvije skupine otpada kakav je u vrećama. Za treću skupinu, otpadnu plastiku, nismo našli da je obuhvaćena elaboratima u Hrvatskoj, ali je elaboratom za njihov pogon u poljskoj, tako da cijelu operaciju tehnički mogu izvesti.

Kad je u pitanju Nexe, i oni su dvije vrste otpada kakav je u vrećama već uvozili i suspaljivali u svom proizvodnom procesu. Što se tiče treće vrste, otpadne plastike, u hrvatskom službenom izvješću o prekograničnom prometu nema potvrde da su ga preuzimali. No Nexe ima alternativu: taj otpad se može obraditi u gorivi otpad tako da ga i Nexe može suspaljivati.