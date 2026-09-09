Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'

Dosadašnja četiri izvješća za Gospić i Varaždin pokazala su mikroplastiku, opasne spojeve i teške metale. Uskok je u srijedu objavio još tri dokumenta: jedan za Gospić, dva za Benkovac, gdje je zakopani otpad na zemljištu poznatog zlatara Paška Dodića. Jedan od dokumenata je i mišljenje HZJZ-a koje su dobili 8. rujna ove godine, a izrađeno je 20. kolovoza. Ovo mišljenje odnosi se na PFAS u otpadu i podzemnim vodama oko industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću.

HZJZ je potvrdio PFAS i u samom otpadu i u podzemnim vodama. U eluatu otpada analizirano je 20 PFAS spojeva, a detektirano ih je šest. U podzemnim vodama potvrđena su četiri, i to kratkolančana spoja, koja lakše i brže putuju kroz okoliš. Tu je i nalaz iz piezometara: uzorak iz bušotine neposredno kraj otpada koje su Šinceki i ekipa navodno deponirali ima 28 puta više PFAS-a nego drugi uzorci.

U tom istom uzorku izmjeren je ukupni zbroj PFAS-a od 200,5 nanograma po litri. To je dvostruko više od vrijednosti koju hrvatski propisi i europska Direktiva određuju za zbroj 20 PFAS spojeva u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Nasreću, to nije voda za piće. No zabrinjavajuće je što su to PFAS-i koji su mobilniji, odnosno lakše se kreću kroz okoliš i podzemne vode. Drugim riječima, PFAS je iz otpada, ne iz septičkih jama, kako se Šincek probao braniti. Podsjetimo, prvotno vještačenje Geotehničkog fakulteta utvrdilo je velike količine plastičnog i drugog otpada te onečišćenje tla i samog otpada. Međutim, standardne analize podzemne vode tad nisu dale dovoljno podataka da bi se moglo zaključiti kako je podzemna voda već značajno onečišćena. No onda su u dopuni utvrdili da je PFAS pronađen.

Kad je u pitanju Benkovac, utvrđeno je da se unutar prostora bivšeg kamenoloma Kukalj nalazi najmanje 6427 tona heterogenog otpada pomiješanog s kamenim i građevinskim materijalom, bez tehničkih mjera zaštite okoliša koje bi sprečavale izravan kontakt otpada s okolišem. Testovima procjeđivanja pronađena je i mobilnost spojeva antimona, a u zaključku Geotehničkog fakulteta navodi se da je malo povećana koncentracija antimona pronađena i u izvorištu Biba u vrijeme odlaganja otpada. Antimon je polumetal i izrazito toksičan element koji nema nikakvu poznatu biološku ulogu u ljudskom organizmu. Po svojim kemijskim i toksikološkim svojstvima vrlo je sličan arsenu.

Pronašli su i mikroplastiku. Uzeli su 19 uzoraka površinskog tla na različitim udaljenostima i smjerovima oko odlagališta te ih pregledavali pod mikroskopom. Najvažniji rezultat je da mikroplastika nije ostala samo unutar odlagališta, nego je pronađena i u uzorcima uzetima izvan granica lokacije na kojoj je otpad zakopan. To znači da je barem dio sitnih plastičnih čestica već napustio prostor. Mikroplastika se može širiti na dva glavna načina: vjetrom i oborinskim vodama. Sitne čestice s površine otpada mogu biti podignute i odnesene izvan odlagališta, a raspored pronađene mikroplastike podudara se s dominantnim smjerom vjetra prema sjeveroistoku. Kiša prolazi preko i kroz otpad, može ispirati sitne čestice i nositi ih niz teren. To je posebno važno zato što se kamenolom nalazi na krškom, propusnom terenu. Voda može prolaziti kroz pukotine u karbonatnim stijenama, pa vještaci kažu da se ne može isključiti daljnji prijenos mikroplastike u podzemlje. Dobra je vijest da mikroplastika nije pronađena 150 metara od odlagališta, gdje joj kamena barijera sprečava širenje. No ne mogu reći hoće li to tako i ostati. Zato, dok otpad ostaje ondje, postoji mogućnost daljnjeg stvaranja i širenja mikroplastike.

Foto: 24sata

Vještaci pišu i da opasnost za okoliš nije zanemariva i da se što prije lokacija treba sanirati.

- Kao što ste rekli, možda i mi sad udišemo tu nesretnu plastiku, te čestice, ali tu smo gdje jesmo - rekao je zadarski župan Josip Bilaver sredinom kolovoza, kad je obišao odlagalište u Benkovcu. Vještaci su sad dali odgovor i na to pitanje: najveći rizik za ljude postoji na samom odlagalištu i u neposrednoj blizini, prije svega zbog kontakta s otpadom te udisanja prašine i mikroplastike. Na udaljenosti od nekoliko stotina metara rizik se smanjuje, a najbliže kuće udaljene su više od kilometra. Zato za stanovništvo, prema vještacima, nije utvrđen značajan trenutačni zdravstveni rizik.

Pronađene količine:

Do 12.200 mg/kg bakra pronađeno je u zakopanom otpadu. U testu ispiranja vještaci su utvrdili da bakar iz otpada ne migrira brzo. udisanje je opasno. Ukupno čak do 16.000 mg/kg našli su u otpadu u Benkovcu, ali ne migrira brzo i u testu ispiranja nađena je koncentracija ispod kriterija.

Antimon je najvažniji metal za vodu, pronašli su ga do 647 mg/kg u otpadu, a u testu ispiranja pokazalo se da brzo migrira vodom.

Kadmij je po svojstvima potencijalno opasan i mobilan metal, ali u Benkovcu provedeni test nije pokazao značajno ispiranje kadmija iz otpada.

Cink je pokretljiviji od olova i bakra. No u Benkovcu, iako ga ima u otpadu, i to do 1150 mg/kg, u testu je njegova koncentrancija manja od dopuštene.