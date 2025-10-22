Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+

Država financira privatne klinike umjesto da ulaže u bolnički kadar i javne bolnice

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 1 min
Država financira privatne klinike umjesto da ulaže u bolnički kadar i javne bolnice
Foto: PIXSELL/

Ljudi umiru čekajući red, dok se po hodnicima bolnica još vuče oprema iz devedesetih. Medicinske sestre i liječnici nezadovoljni uvjetima odlaze van, a ministarstvo govori o “reformama”. No svaka ta reforma, umjesto da uvede red, stvori novi kanal kroz koji novac lakše teče prema privatnicima.

U hrvatskom zdravstvu novac se troši brzinom munje kroz netransparentne nabave, preplaćene uređaje i namještene natječaje. Bolnice grcaju u dugovima, ne plaćaju i po 500 dana veledrogerijama za lijekove, pa se svako malo iz proračuna ubrizgava nova injekcija da bi se samo privremeno zakrpale rupe. Nitko se ozbiljno ne pita gdje taj novac zapravo odlazi. Kako je moguće da uređaji u jednoj bolnici stoje dvostruko više nego u drugoj? Kako je moguće da se isti posao povjerava istim izvođačima godinama?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova
ODLAZAK RUŽE

Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova

Ruži je rano umro suprug pa je sama othranjivala devet sinova i kći. Imala je sreću da su svi preživjeli rat. Dobila je i odlikovanje predsjednika 2012. godine.
UŽAS U ZAGORJU Helikopter je stigao po ozlijeđene u sudaru!
TEŠKA NESREĆA

UŽAS U ZAGORJU Helikopter je stigao po ozlijeđene u sudaru!

Više ljudi ozlijeđeno je u teškoj prometnoj nesreći u utorak poslijepodne u Bregovitoj ulici u Velikom Trgovišću, nedaleko restorana Ribić. Po jednog od ozlijeđenih stigao je i helikopter Hitne pomoći. Kako je vidljivo s fotografija koje je snimio Pixsell, oba automobila su pretrpjela značajnu materijalnu štetu. Policija je na terenu, a više detalja bit će poznato nakon očevida.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025