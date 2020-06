Država ljudima iz MUP-a plaća milijune za smještaj u motelu. Za taj iznos mogli su ga otkupiti

MUP je, na sugestiju Ministarstva državne imovine, unajmio baš ovaj motel u vlasništvu vinkovačke tvrtke “Sonik”. Ona se prije zvala “Son-Ugo-Cor” čiji je generalni direktor bio sadašnji ministar Mario Banožić

<p>Država je zakupila motel Spačva na autocesti nedaleko graničnog prijelaza Bajakovo. Plaća ga dva milijuna kuna godišnje.</p><p>Vlasnik je tvrtka koja je pravni sljedbenik firme čiji direktor je bio ministar <strong>Mario Banožić</strong>, sadašnji HDZ-ov upravitelj državnom imovinom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trebaju nam reforme </strong></p><p>U motelu su smješteni pripadnici MUP-a. Dolaze na granicu raditi s migrantima. Najam motela financira se iz Fonda za unutarnju sigurnost, a sredstva su došla iz Europske unije.</p><p>Stručnjaci za nekretnine procjenjuju da poslovni prostor na takvoj lokaciji vrijedi oko 300 eura po kvadratu. Da je država odlučila kupiti, a ne unajmiti natkrovljene kvadrate motela, isplatila bi ga još sredinom prošle godine.</p><p>Ovako za stanarinu isplaćuju 22.500 eura mjesečno, što bi bilo 168.750 kuna. Iz MUP-a nisu znali reći do kada će to trajati.</p><p>Moguće je da će ga još koji put isplatiti.</p><h2>Hotel je unajmio MUP </h2><p>A u Županji, udaljenoj 30 minuta vožnje, postoji 11 državnih stanova. “Svi su zauzeti”, kažu iz tvrtke “Državne nekretnine”.</p><p>No, ono što je zanimljivo jest da je MUP, na sugestiju Ministarstva državne imovine, unajmio baš ovaj motel u vlasništvu vinkovačke tvrtke “Sonik”. Ona se prije zvala “Son-Ugo-Cor”. A “Son-Ugo-Coru” je generalni direktor bio<strong> Mario Banožić</strong>, sadašnji ministar državne imovine.</p><p>Banožić je rukovodio tom tvrtkom do ožujka 2005. godine, a te godine zaposlio se u Županiji vukovarsko-srijemskoj, na mjestu stručnog suradnika. Negdje u vrijeme kad je napredovao do voditelja Ureda državne uprave, sklopljen je prvi ugovor između države i njegove bivše firme.</p><p>Odobrio ga je Banožićev prethodnik u ministarskoj fotelji, <strong>Goran Marić</strong>. Bio je to ugovor za 2018. godinu, a Banožić je u srpnju iduće godine postao ministrom. Ugovor koji je Marić sklopio važio je do 31. prosinca 2018., a po dolasku Banožića na tu funkciju on je produživan.</p><h2>Troškove plaćaju iz EU </h2><p>Prve godine tvrtki “Sonik” isplaćeno je 1.834.907,16 kuna, a iduće 2.000.546 kuna. Sada, 2020. godine, kad još nismo došli do polovice godine, MUP je Soniku uplatio 844.094 kuna i 14 lipa. Podaci su to iz Državne riznice. Troškovi se podmiruju iz sredstava EU fondova.</p><p>MUP smo upitali jesu li znali da je Mario Banožić bio generalni direktor pravnog prethodnika “Sonika”. Kažu da nisu. A od ministra Banožića pokušali samo saznati što on misli o tome da produžuje ugovore svojoj nekadašnjoj tvrtki?</p><p>- Naglašavamo da Ministarstvo državne imovine ne unajmljuje hotel, već ga je Ministarstvo unutarnjih poslova uzelo u zakup 2017. godine. Naglašavamo da Ministarstvo državne imovine daje suglasnost tijelima na zakup prema Zakonu o upravljanju državnom imovinom. Uvidom u sudski registar, može se utvrditi da je ministar Banožić bio direktor od srpnja 2004. godine do lipnja 2005. godine, dakle prije 12 godina - poručuje ministar Mario Banožić.</p>