Država nudi u desetogodišnji zakup 25 poslovnih prostora

Državne nekretnine do 21. studenoga provode natječaj za desetogodišnji zakup 25 državnih poslovnih prostora u devet gradova, među kojima je i Zagreb gdje se nudi i zakup sedam garaža na dvije lokacije, izvijestila je u ponedjeljak ta državna tvrtka. To je deveti objavljeni natječaj za zakup državnih poslovnih prostora. Nude se nekretnine u Zagrebu, Varaždinu, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Bjelovaru, Novom Vinodolskom, Petrinji i Supetru.

Prema vrijednosti lokacije i povijesnoj pozadini, na aktualnom natječaju ističe se Varaždin s poslovni prostorom za zakup na varaždinskom korzu, odnosno Palačom Drašković iz 17. stoljeća poznatoj kao banska palača, koja je jedno vrijeme bila sjedište Vijeća kraljevstva Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, prve hrvatske zemaljske vlade na čelu s banom.

Za taj prostor od 179 kvadrata početno se traži mjesečna zakupnina od 1.145,60 eura.

U Varaždinu se nude još dva poslovna prostora koji čine cjelinu od 119 kvadrata, s početnom mjesečnom zakupninom od 611,94 eura, kao i prostor od 30 kvadrata s početnom zakupninom od 78,72 eura, što je izuzev garaža najniža zakupnina na ovom natječaju.

U Zagrebu se u zakup daje sedam garaža na dvije lokacije - na Ravnicama, u Radauševoj i Šeferovoj ulici, te šest poslovnih prostora. U Vlaškoj ulici u zakup ide prostor od 68 kvadrata s početnom zakupninom od 595,40 eura, na Knežiji se za prostor od 40 kvadrata traži se 336 eura za zakup, dok se za zakup prostora od 30-ak kvadrata u Draškovićevoj ulici, Ilici, Ulici Frane Bulića te u Prolazu sestara Baković početno traži 215,78 eura.

U centru Osijeka u zakup se nudi državni poslovni prostor od 14 kvadrata za početnih 81,82 eura, zatim prostor od 15-ak kvadrata s početnom zakupninom od 108,89 eura, dok se u Bjelovaru za zakup nudi prostor početne zakupnine od 232,62 eura.

Dva poslovna prostora nude se u Karlovcu, od 46 i 116 kvadrata, a u Rijeci tri poslovna prostora spojena u jednu cjelinu ukupne površine 92 kvadrata s početnom mjesečnom zakupninom od 1.481,76 eura, izdvajaju Državne nekretnine.

Poslovni prostori i garaže u zakup se daju u viđenom stanju na vrijeme od deset godina, a prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine.

Na natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, dok za garaže mogu konkurirati i fizičke osobe.

Natječaj se u cijelosti može vidjeti na web stranicama Državnih nekretnina, a sve nekretnine tj. poslovne prostore zainteresirani mogu razgledati u tjednu od 10. do 14. listopada 2025. prema rasporedu iz natječaja.