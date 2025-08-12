Obavijesti

NEZASLUŽENA INVALIDNINA

Lažni branitelj (53) prevario je Hrvatsku za 1,8 mil. kn: Lažno je prikazao da je ranjen u ratu...

Piše HINA,
Velika Gorica: Uvježbavanje pješačkih postroja Hrvatske vojske za svečani vojni mimohod | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Optužnicom se okrivljenog 53-godišnjaka tereti da je u razdoblju od siječnja 1996. do kolovoza 2022. u Koprivnici i Zagrebu, u postupku za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu kao vojnom osiguraniku

Općinsko državno odvjetništvo (ODO) u Koprivnici podiglo je optužnicu protiv 53-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog kaznenog djela prijevare, jer je lažno prikazao da je u Domovinskom ratu ranjen i na osnovu toga primio ukupno 1,8 milijuna nezaslužene vojne invalidske mirovine. Nakon provedene istrage koprivnički ODO optužnicu protiv 53-godišnjeg muškarca podignuo je pred Općinskim sudom u Koprivnici.

Optužnicom se okrivljenog 53-godišnjaka tereti da je u razdoblju od siječnja 1996. do kolovoza 2022. u Koprivnici i Zagrebu, u postupku za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu kao vojnom osiguraniku, neistinito prikazivao da ispunjava uvjete za invalidsku mirovinu kao hrvatski branitelj, zbog posljedica tjelesnog ozljeđivanja u Domovinskom ratu, iako u ratu nije zadobio nikakve ozljede, priopćeno je iz ODO Koprivnica.

"Na taj način je ishodio da mu se utvrdi invalidnost kao posljedica tjelesnog ozljeđivanja u Domovinskom ratu i bude mu priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, koju mirovinu je redovito primao prešućujući da mu ona ne pripada. Po osnovi ostvarene mirovine nepripadno mu je isplaćeno više od 1.800.000,00 kuna", ističe se u priopćenju.

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,
Dio autoceste A3 kod Rugvice bio je zatvoren satima. U nesreći u 3.20 ujutro poginula je jedna osoba, a četiri ih je ozlijeđeno
Jedan čovjek je poginuo, a pet je ozlijeđenih u sudaru kamiona i pet auta jutros oko 3:20 na autocesti A3, na 46. kilometru kod Rugvice u smjeru Zagreba.

