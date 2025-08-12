Lažni branitelj (53) prevario je Hrvatsku za 1,8 mil. kn: Lažno je prikazao da je ranjen u ratu...

Općinsko državno odvjetništvo (ODO) u Koprivnici podiglo je optužnicu protiv 53-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog kaznenog djela prijevare, jer je lažno prikazao da je u Domovinskom ratu ranjen i na osnovu toga primio ukupno 1,8 milijuna nezaslužene vojne invalidske mirovine. Nakon provedene istrage koprivnički ODO optužnicu protiv 53-godišnjeg muškarca podignuo je pred Općinskim sudom u Koprivnici.

Optužnicom se okrivljenog 53-godišnjaka tereti da je u razdoblju od siječnja 1996. do kolovoza 2022. u Koprivnici i Zagrebu, u postupku za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu kao vojnom osiguraniku, neistinito prikazivao da ispunjava uvjete za invalidsku mirovinu kao hrvatski branitelj, zbog posljedica tjelesnog ozljeđivanja u Domovinskom ratu, iako u ratu nije zadobio nikakve ozljede, priopćeno je iz ODO Koprivnica.

"Na taj način je ishodio da mu se utvrdi invalidnost kao posljedica tjelesnog ozljeđivanja u Domovinskom ratu i bude mu priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, koju mirovinu je redovito primao prešućujući da mu ona ne pripada. Po osnovi ostvarene mirovine nepripadno mu je isplaćeno više od 1.800.000,00 kuna", ističe se u priopćenju.