Otac pretučenog maloljetnika za 24sata: 'Sav je natekao, mora čekati operaciju. Nije dobro...'

Loše je, čeka operaciju još uvijek. Sav je natečen i modar, a kad otekline spadnu, tek onda će ga moći operirati. Strašno izgleda, ali bit će on dobro. Nadamo se da će policija brzo uhititi sve napadače - kaže otac pretučenog maloljetnika za 24sata. Stravičan napad na mladića u Rijeci šokirao je grad. Nekolicina napadača brutalno su u srijedu oko 5 ujutro napala maloljetnika koji je u svemu teško ozlijeđen. Napadači su ga mlatili na tlu.

Njegov otac potvrdio nam je da mladić nije dobro, oba oka su mu zatvorena, a liječnici tek moraju utvrditi ima li slomljene sinuse.

O detaljima napada oglasila se sada i riječka policija. Proveli su istragu nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda.

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičenik jučer ujutro oko 4.30 sati u središtu Rijeke pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja - naveli su.

Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede.

- Spomenutog 29-godišnjaka je policija vrlo brzo pronašla i uhitila te privela na kriminalističko istraživanje. Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda, kao i teška tjelesna ozljeda u pokušaju na štetu 20-godišnjaka, kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku - zaključila je policija.