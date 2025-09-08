Država prodaje 26 nekretnina u osam gradova. Evo i cijena...

Državne nekretnine raspisale su treći ovogodišnji natječaj za prodaju nekretnina, njih ukupno 26 u više hrvatskih gradova, koje imaju investicijski potencijal, pri čemu je rok za predaju ponuda 6. listopada, izvijestila je u ponedjeljak ta državna tvrtka. Nekretnine su u Zagrebu, Bjelovaru, Karlovcu, Kumrovcu, Lepoglavi, Osijeku, Rijeci i Varaždinu, riječ je o poslovnim prostorima, stanovima i garaži, od zadovoljavajućeg do lošeg stanja, te unatoč tome predstavljaju investicijski potencijal, priopćile su Državne nekretnine.

"Riječ je o prodaji nekretnina koje nisu oportune za državu te ne ispunjavaju uvjete za državne programe priuštivog stanovanja i 'Statilea'. Stanjem su od zadovoljavajućeg do lošeg i derutnog, a nalaze se na atraktivnim lokacijama, imaju postojeću infrastrukturu i investicijski potencijal", kažu.

Napominju i da nekretnine mogu biti iskoristive za komercijalne djelatnosti i razvoj poslovanja ili osobnu uporabu.

U Zagrebu ponuđeno 13 nekretnina

Foto: Državne nekretnine

U Zagrebu je ponuđeno 13 nekretnina - sedam stanova i šest poslovnih prostora. Lokacije nekretnina su u Draškovićevoj, Varšavskoj, Frankopanskoj, Crnatkovoj, Ilici i Maksimirskoj ulici, Prilazu Gjure Deželića, Novoj Vesi i Selskoj cesti.

Tu je tako poslovni prostor u Jurkovićevoj površine gotovo 43 metra kvadratna u "roh-bau" stanju, s početnom cijenom od 136.000 eura, prostor u dvorištu zgrade u Draškovićevoj ulici od 70 kvadrata, početne cijene od 107.000 eura, kao i dva stana koja se nalaze u potkrovlju zgrade u Crnatkovoj ulici, veličine 13,8 i 19,06 metra kvadratna, jedan početne cijene od 26.100 eura, a onaj veći od 51.800 eura.

Foto: Državne nekretnine

Pozicijom je zanimljiv, kažu iz Državnih nekretnina, i poslovni prostor u Varšavskoj ulici, nalazi se u potkrovlju ulične zgrade i veličine je 74,16 kvadrata, a početna mu je cijena 188.000 eura.

U Karlovcu se prodaju tri poslovna prostora na lokaciji Banija, veličina od 47 do 73 kvadrata.

U Kumrovcu, pak, prodaju se četiri stana, svaki veličine 14,02 metra kvadratna u Ulici Antuna Mihanovića.

Za one koji žele kupiti poslovni prostor, u Lepoglavi nudi se po početnoj cijeni od 20.000 eura prostor veličine 29,61 metra kvadratna. Najveći poslovni prostor za prodaju ponuđen je u Rijeci, na adresi Ružićeva 24 i veličine je 197 kvadrata, dok mu je početna cijena 166.000 eura.

U Osijeku je ponuđen poslovni prostor od 45,05 kvadrata za početnih 20.600 eura, dok se u Bjelovaru prostor u derutnom stanju, površine 72,48 kvadrata, nudi za početnih 55.600 eura.

Foto: Državne nekretnine

Garaža se može kupiti u Varaždinu, uz početnu cijenu za 16 kvadrata od 9.520 eura.

Razgledavanje nekretnina od 22. rujna do 26. rujna

Početne cijene su procijenjene sukladno tržišnim vrijednostima od strane stalnih sudskih vještaka, navode iz Državnih nekretnina.

Napominju i da svi zainteresirani mogu dostaviti više ponuda, pri čemu se za svaku nekretninu podnosi odvojena ponuda u zasebnoj omotnici. Najpovoljniji ponuditelj bit će onaj koji ponudi najvišu cijenu.

Foto: Državne nekretnine

Ponude se dostavljaju na adresu Državnih nekretnina do 6. listopada do 12 sati, gdje će istog dana održati i javno otvaranje ponuda.

Razgledavanje nekretnina predviđeno je u razdoblju od 22. rujna do 26. rujna, prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu na mrežnim stranicama Državnih nekretnina.