TRAŽITE NOVO VOZILO? FOTO Država prodaje vozila! Pogledajte što se sve nudi...

Država prodaje! Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je "Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju pokretnina"... Država prodaje razna vozila, ukupno 31 komad. Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO" što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi. Većina vozila se može pogledati dana 3. ožujka 2025. godine u vremenu od 09:30 do 11:30 sati u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu. Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi: Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb do 14. ožujka 2025. godine do 10:00 sati.