Država prodaje aute, motore i glisere. Pogledajte ponudu

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je na službenim stranicama Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju pokretnina.

Kupcima i svim zainteresiranima nude se vozila prethodno registrirana u RH, na području Europske unije te izvan područja EU.

Na listi je ukupno 24 automobila, motora i glisera. Među njima ima Mercedesa, Volkswagena, Mazde...

- Vozila se mogu pogledati 21. veljače 2024. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Novska ulica bb, vozila pod rednim brojem 20. i 21. se mogu pogledati 21. veljače 2024. godine u vremenu od 10:30 do 11:00 sati na graničnom prijelazu Tovarnik, dok se plovila pod rednim brojem 22. i 23. mogu pogledati 22. veljače 2024. godine u vremenu od 10:30 do 11:30 sati u Biogradu na Moru, na adresi Bukovačka 17 - naveli su.

Javno otvaranje ponuda bit će se u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Novska ulica bb, 7. ožujka 2024. godine u 11 sati, a na javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost. Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju viđeno – kupljeno što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Cjelokupnu ponudu možete pogledati ovdje.