Država se raspada, a on troši vrijeme na 'galantne susrete' TREĆI DIO Nezavisna država Hrvatska ima još dva ili tri dana postojanja, stotine tisuća ljudi čeka evakuacija - mnoge od njih i smrt a većinu doživotna emigracija - a Poglavnik troši vrijeme na 'galantne susrete'...

Tajni dossier s dvora: Spletke, seks i krvavi lov, opsežna knjiga o usponu i padu Ante Pavelića, napokon je na svim kioscima i u većini knjižara u Hrvatskoj. Donosimo feljton s izvatcima iz knjige

Riječ je o djelu u kojemu su prvi puta objavljeni zatajeni detalji iz Udbina dosjea o Anti Paveliću, koji su više od 70 godina čekali na objavu.O Paveliću isljednicima Udbe govore vojskovođa Slavko Kvaternik, zapovjednik Poglavnikovog tjelesnog sdruga (PTS) Ante Moškov, šef državne riznice NDH Vladimir Košak, general Ivan Perčević, urednik Hrvatskog naroda Danijel Uvanović, i Pavelićev bliski suradnik Vjekoslav Servatzy.

Pavelićeve ljubavnice, uređivanje novina i glancanje vlastitog spomenika u njima, kompleksni odnosi sa ženom Marom i održavanje idiličnog obiteljskog života unatoč svega, radni dan, životne navike, sklonosti, intelektualne preferencije, odnosi s ocem i majkom, sve je to predmet zapanjujuće knjige, koja rasvjetljava ličnost ovog zločinca kao ni jedna do sad

U nastavcima koji slijede, general Ivan Perčević opisuje kako su Pavelić, on, Jure Francetić i drugi predstavnici vrha NDH posjetili Hitlera u Vinici, na istočnom bojištu

TREĆI DIO

Pavelićev vozač: 'Čekam ga, u blizini je..'

"Kad sam dva-tri dana pred polazak iz zemlje trebao dovesti Mačeka Paveliću u Tuškanac, telefonski sam bio i direktno i preko Bulata požurivan da treba doći 'kroz 10 minuta', jer da ne može dulje čekati budući da ima još vrlo važnog posla i još iste večeri odlazi u Nove dvore, rekao je Ante Moškov isljedniku Udbe pa nastavio.

"Nakon što sam povratio Mačeka sa Tuškanca u njegov stan na Prilazu, otišao sam bez zadržavanja u zapovjedništvo PTS-a u garažu, kroz Bauerovu i Lopašićevu, opazio sam da Viktor Rebernišćak (šofer Pavelićev) upravo otvara vrata Pavelićevog automobila iz kojeg izlazi u vilu sam Pavelić i ispraćen od istoga Viktora ulazi žurno u jednu kuću u Bauerovoj ulici (u visini Lopašićeve ulice). Zakrećući iz Lopašićeve ulice u dvorište zapovjedništva, gdje je bila garaža, opazio sam da se Viktor Rebernišćak sam vraća u autu i ja sam ostavivši kola došao pješice do Pavelićevog automobila u kome je sjedio sam Rebernišćak. Ovaj, videći da mu se ravno približavam, otvorio je staklo na vratima, ne izlazeći. Pitao sam ga gdje je Pavelić, a on mi zbunjeno reče da ga on čeka, da je u blizini. Nakon par časaka ćutanja, dao mi je na zgodan način do znanja, kad sam ga ja začuđeno pitao, kako je došao bez ikoga u pratnji, da se i ja uklonim, te da odmah idu u Nove dvore i da ih pratnja već čeka na drugom mjestu. Ja sam se vratio istim putem, ali sam zastao iza stražarnice na ulazu u garažu i tamo čekao promatrajući kroz prozorčiće stražare.

Izvirila je i gledala u pravcu gdje je Pavelić zamakao

Mislim da sam poslao jednog ili dvojicu mladih časnika da budu u blizini Pavelićeva automobila, ali je i njih Viktor odalečio. Nakon po prilici pola sata izašao je Pavelić sam i ja sam bez razmišljanja uputio se prema njemu i njegovim kolima. On međutim i ne opazivši me, ogledavši se lijevo i desno brzim korakom prišao kolima i tek što su vrata za njim zalupila, kola su krenula i otišla pravcem Martićeve ulice u kojoj su zamakla. Ja sam upravo u tom času stigao na ugao Lopašićeve i Bauerove ulice i tada pogledavši prema vratima otkud je izašao Pavelić, opazio samu sjeni vrata jednu žensku priliku dosta visoku, kako izviruje i gleda u pravcu, gdje su kola Pavelićeva zamakla. Vidio sam da je opazila i mene i malo se povukla, a ja sam okrenuo na desno kroz Bauerovu prema Zvonimirovoj i još se jedanput na nju obazro. Ženska se bila odvojila od vrata i u času kad sam se ja okrenuo pobrzala je skoro trčeći preko trotoara i ulice u mom pravcu, mašući prema meni rukom...."

Nezavisna država Hrvatska ima još dva ili tri dana postojanja, stotine tisuća ljudi čeka evakuacija - mnoge od njih i smrt a većinu doživotna emigracija - a Poglavnik troši vrijeme na "galantne susrete", šokiran je Moškov. On još ne vjeruje svojim očima - vjeruje Poglavniku!

Požuruje sastanak radi ljubavnih pustolovina

"Ni nakon ovoga, čemu sam bio svjedok nijesam se mogao potpuno pomiriti sa mišlju da je sve ovo istina. Jedna me je stvar bunila: Pavelić, koji bi u ovim najtežim časovima, gdje je svaki momenat skupocjen, gubio vrijeme u ljubavnim pustolovinama, i radi istih požurivao sastanak sa Mačekom, govoreći da ima samo deset minuta vremena. To mi je izgledalo nemoguće. Tražio sam i izmišljao sve moguće razloge za drukčije tumačenje ove posjete. Osjećao sam potrebu za još kakav dokaz, kao potvrdu istinitosti.

Ovu potvrdu dobio sam tek nakon par mjeseci u Radstadtu u Austriji od samog Pavelićevog šofera Viktora Rebernišćaka.Rebernišćak je jednog dana došao u Radstadt, gdje sam ja živio, iz Salzburga. Bilo mu je već nešto poznato i o mojem stavu prema Paveliću i to prema glasinama koje su se počele širiti protiv mene iz neposredne okoline Pavelića (Kirin). On mi se počeo odmah vrlo ojađen tužiti, kako su ga Mara i Pavelić (specijalno Mara) na najgadniji način prevarili, izbacili i obijedili. Posebno se tužio na Maru da ga je osumnjičila da joj je odnio neke vrijednosti, novac ili zlato, što je bilo na jednom mjestu sklonjeno i radi toga što je ostavio svoju obitelj u Zagrebu, iako ih je pitao i tražio da svoje povede sa sobom, od čega su ga oni odvratili.

Vozaču je dao upute kako skirvati tajne susrete

Tada sam ga ja počeo pomalo o svemu ispitivati. Na moje izravno pitanje o Pavelićevoj posjeti prilikom odlaska iz Zagreba u Bauerovoj ulici, odgovorio mi je da je to bila zadnja galantna posjeta Pavelićeva, te da su nakon iste direktno otišli u Nove dvore.Tada mi je još pričao, kako ta veza traje već dulje vremena i kako ga je on konspirativno vozio na sastanke. Rekao mi je da ni on nije prilikom prvih posjeta znao o čemu se radi, ali kasnije da je Pavelić bio primoran radi žene da mu da upute da nikome pa ni Mari ne kazuje gdje su bili, ako bi ova slučajno pitala....)

Kraj trećeg nastavka.

