PIŠE: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+

Država sestre i tehničare tretira s nevjerojatno malo poštovanja

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Žalosno je što to nije država koju najviše vole, u kojoj su se rodili i školovali. I koja će radije odabrati naricanje da kronično nedostaje sestara, da po ambulantama u priobalju nema tko raditi, da bolnički odjeli nisu dovoljno pokriveni osobljem...

Od ulaska naše države u Europsku uniju 2013. godine, Hrvatska komora medicinskih sestara i tehničara izdala je više od 3000 potvrda koje traže ljudi ove struke za odlazak na rad u inozemstvo. Golema je to brojka, tim više što je trenutačno u sustavu oko 4000 sestara i tehničara, a to je premalo. A i potvrdu za odlazak u inozemstvo zatražilo je, dakle, skoro onoliko sestara i tehničara koliko sad radi u njemu. I to nam govori sve.

