Država traži financijere za obnovu flote Jadrolinije

Piše HINA,
ARHIVA: Na današnji 2013. dan olujna bura s orkanskim udarima poharala je Rijeku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Obnova flote Jadrolinije dogodit će se u sljedeće tri do četiri godine, a plan je nabaviti 10 do 20 novih brodova ukupne vrijednosti oko 200 milijuna eura

Rečeno je to u srijedu tijekom konferencije Budućnost prometa u Hrvatskoj. Konferenciju su organizirali  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Grupacija Svjetske banke. Državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek rekao je da je danas "fokus tema" partnerstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Svjetske banke razvoj Jadrolinije i nabava njezine nove flote koja je neophodna za održanje života na otocima.

Opstanak  života na otocima ovisi o  stabilnoj, jakoj i održivoj Jadroliniji, a država će pritom nastojati da to bude i zelena priča odnosno da brodovi budu pogonjeni zelenom energijom, rekao je Tušek.

Kaže da se još uvijek planira točan broj brodova koje država želi kupiti odnosno koliko će trebati trajekata, a koliko drugih brodova. Predviđa da će se u iduće tri do četiri godine ići u kupovinu između 10 i 20 plovila, vrijednosti oko 200 milijuna eura.  

Država zbog obnove Jadrolinijine flote nastoji razviti novi paket odnosa sa Svjetskom bankom, kao što se radilo za željeznički sektor, rekao je Tušek. Tvrdi da je gotovo nemoguće razvijati velike projekte bez potpore snažnih financijskih institucija.  

Split: Trajekti Jadrolinije
Split: Trajekti Jadrolinije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

O važnosti dobre prometne povezanosti kopna s otocima govorio je i direktor Svjetske banke za Hrvatsku Jehan Arulpragasam. 

I on smatra da kvalitetan život otočana ovisi o dobroj prometnoj povezanosti s kopnom. Smatra da je Hrvatska u ključnom trenutku za novi iskorak u prometnom razvoju i povezivanju svih prometnih segmenata, uključujući i dobre veze željeznice s logistikom.

Smatra da bi modernizacija flote trebala ići ukorak sa zelenom tranzicijom, odnosno da bi se trebala koristiti tzv. čista goriva.  

Svjetska banka prema njegovim riječima desetljećima njeguje dobre veze s Hrvatskom te je pored ostalog sudjelovala u modernizaciji luka Ploče i Rijeka.

Veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj Wada Mitsuhiro pohvalio je dugogodišnju dobru suradnju Japana i Hrvatske i rekao da Hrvatska u obnovi Jadrolinijine flote u nizu segmenata može dobiti pomoć od Japana.

