Država zove na preglede, a lista čekanja po 12 mjeseci. Čak 30% ljudi s melanomom ne preživi

Čak 30 posto osoba kod kojih se otkrije melanom umire od te zloćudne bolesti jer na pregled dođu prekasno, pokazuje statistika Ministarstva zdravstva. Brojke kažu i to da se, unatoč upozorenjima stručnjaka, samo 60 posto ljudi u Hrvatskoj štiti od sunca, a i to isključivo ljeti, kad su na godišnjem odmoru i izloženiji suncu. Sedamnaesta smo država u EU po učestalosti melanoma, znači nismo najgori, ali smo čak drugi po stopi smrtnosti od te zloćudne bolesti - prekasno stižemo po dijagnozu, a time i pomoć.

Godinama Ministarstvo zdravstva provodi preventivne akcije, dermatolozi idu po manjim sredinama i pregledavaju kožu onih koji se takvim akcijama odazovu. Primjerice, lani se pregledu na Braču, našem najsunčanijem otoku, odazvalo 1968 građana - otkriveni su čak 43 melanoma, 57 epidermalnih karcinoma kože i 72 atipična nevusa (madeža). Rak kože, posebno melanom, jedan je od agresivnijih i na liječenje otpornih zloćudnih tumora. Ako se, međutim, otkrije u ranom stadiju, stopa petogodišnjeg preživljenja izrazito je visoka, dok u kasnijim stadijima petogodišnje preživljenje značajno opada.

Što, međutim, kad netko osviješten sam poželi otići na pregled? Na njega će čekati i godinu dana.

- Svijetle sam puti i pun madeža, odlučio sam otići na dermatološki pregled u KBC Sestre milosrdnice, oni su referentni centar Ministarstva zdravstva za melanom. Termin za prvi pregled, zatražen u svibnju ove godine, dobio sam u svibnju iduće godine - rekao nam je 45-godišnji Zagrepčanin.

Isto je prošla i 20-godišnja djevojka tamne puti bez madeža - u veljači ove godine u KBC-u Sestre milosrdnice dobila je termin za veljaču 2024. Budući da građane već godinama poziva na preventivne preglede, Ministarstvo zdravstva smo pitali zbog čega se onda na pregled čeka i po godinu dana, i to primjerice osoba svijetle puti, s puno madeža, dakle rizična.

Iz ministarstva odgovaraju kako su "ukazali ravnateljima bolnica na važnost adekvatne organizacije tijekom ljetnih mjeseci, tijekom kojih godišnji odmor ne bi trebalo koristiti više od trećine liječnika i medicinskih sestara na istom odjelu ako liste čekanja prelaze osam mjeseci". Analizirali su liste čekanja i došli do zaključka da tijekom ljetnih mjeseci broj niza dijagnostičkih postupaka pada ispod 50 posto, a do kraja ove godine maksimalno čekanje na dijagnostičke pretrage ne bi smjelo biti dulje od osam mjeseci. No ipak, pacijent svijetle puti i pun madeža je termin zatražio u svibnju ove i dobio ga u svibnju iduće godine.

Ministarstvo navodi kako će suspektno rizične pacijente uvesti u sustav brze obrade - preko posebnih, onkoloških uputnica. S takvom će uputnicom, koju mu izda liječnik opće prakse, pacijent u roku od tjedan dana morati biti primljen u dijagnostičku obradu. Projekt onkoloških uputnica počeo je 10. srpnja u KBC-u Rijeka, a sve ostale bolnice uključit će se najkasnije početkom listopada.

- Trideset posto među novootkrivenim bolesnicima umire od melanoma jer se otkrije u kasnijoj fazi razvoja bolesti. Ova brojka jasno pokazuje da neodlazak na pregled može biti koban! Prevencija i samopregled madeža ključni su korak u zaokretu negativnog trenda - poručuje ministarstvo Vilija Beroša.

Ne kažu kako će pacijenti, koji su se samopregledali i koji najgore žele prevenirati, brže doći na red za specijalistički pregled.

- Gotovo svi znaju da je utjecaj UV zračenja poguban za kožu, ali svejedno se samo 60 posto ljudi štiti od sunca, i to samo ljeti u vrijeme godišnjih odmora i izlaganja suncu. Potrebno je iznova ponoviti da u Hrvatskoj 30 posto među novootkrivenima umire od melanoma zbog kasnijeg otkrivanja bolesti, osobito muškarci. Iz tog razloga smo i drugi u Europi po smrtnosti od melanoma - naglasila je akademkinja Mirna Šitum, voditeljica Nacionalnog plana probira za prevenciju i rano otkrivanje melanoma i Referentnog centra Ministarstva zdravstva za melanom pri KBC-u Sestre milosrdnice, pozivajući građane na preventivni pregled u Kninu 30. srpnja od 9 do 17 sati u Općoj i veteranskoj bolnici "Hrvatski ponos".

Pregled je besplatan, a u konačnici može spasiti život, dodala je. Na pregled posebno poziva osobe svijetle puti i one koji su često izloženi suncu. Pregled će u rujnu biti organiziran i na Korčuli.

30%

Smrtnost među novootkrivenim slučajevima melanoma, prekasno dolaze po pomoć.

60%

građana Hrvatske se štiti od sunca, i to samo ljeti, na odmoru, ostali uopće ne.

100

Bračana lani su otkrili melanom, tj. epidermalni karcinom kože.

12

mjeseci čeka se na prvi pregled, i to osoba svijetle puti, s puno madeža.