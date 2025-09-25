Državne nekretnine: Uskok je odbacio sve kaznene prijave Maje Đerek, radimo zakonito!

Četiri godine nakon što je tadašnja zaposlenica Državnih nekretnina Maja Đerek podnijela opsežnu kaznenu prijavu na 37 stranica, ta tvrtka koja upravlja državnim stanovima i poslovnim prostorima se pohvalila da je sve - odbačeno. U priopćenju ističu da je Uskok svojim rješenjem odbacio kaznene prijave, te su ustvrdili da posluju zakonito. Maja Đerek je u međuvremenu sudski vraćena na posao, a i nakon toga je prijavljivala nenaplatu nekih poslovnih prostora.

U prvoj kaznenoj prijavi prije četiri godine je otkrila i prijavila tadašnju direktoricu Renatu Sabo u nekim razvikanim slučajevima, poput toga da je preko reda obnovljen državni stan premijerovu suradniku Zvonimiru Frki Petešiću. Pokazalo se točnim da je njemu obnovljen stan dok neki drugi nisu. Prijavila je i tadašnjeg ministra Marija Banožića da je sam sebi dodijelio stan, a direktoricu Sabo da mu je financirala uređenje i kupovinu potrepština poput jastučića. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je kaznilo Banožića i utvrdilo da je sam sebi dodijelio stan mimo pravila. Banožić je bio prijavljen i jer je stopirao iseljavanje obitelji Rodić iz dva državna poslovna prostora koje su godinama bespravno koristili. Đerek je dala i detalje o tome da nisu naplaćivani dugovi bratu HDZ-ovca Milijana Brkića koji je zakupio niz državni prostora. Prijavila je i sadašnjeg glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića da je radio pritisak na nju za pogodovanje jednom poduzetniku, prijavila je i sumnjivu nabavu za radove koja je išla preko jedne tvrtke. Sada je Uskok zaključio da u tome nema elemenata kaznih djela.

Državne nekretnine danas imaju novu direktoricu Mirelu Habijanec, a stara je morala otići nakon svih tih otkrića. Đerek je naknadno očito prijavljivala i Branka Bačića koji je skupština tvrtke jer se i njegovo ime navodi i priopćenju.



"Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta rješenjem je odbacio kaznene prijave koje je Maja Đerek podnijela protiv bivše direktorice Društva Renate Sabo, aktualne direktorice Društva Mirele Habijanec, četiri radnika Društva, bivšeg ministra Marija Banožića i aktualnog ministra Branka Bačića za sveukupno sedam kaznenih djela (zloporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, trgovanje utjecajem, zloporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje službene ili poslovne isprave i povreda obveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga).

Rješenjem USKOK-a o odbačaju kaznene prijave utvrđeno je da ne postoje kaznena djela koja je u prijavi i u javnosti navodila Maja Đerek. Navodi u kaznenoj prijavi nisu potvrđeni operativnim radom USKOK-a te je utvrđeno da nema osnovane sumnje da su prijavljene osobe počinile prijavljena kaznena djela. Nadalje, navodi iz kaznene prijave nisu potkrijepljeni dokazima koji bi potvrdili nezakonitosti već je zapravo u kaznenoj prijavi i njenim dopunama stvorena konstrukcija prijaviteljice o nezakonitom poslovanju Društva.

Zaključno, Državne nekretnine posluju zakonito, transparentno i stručno, te nema šteta koje u javnosti implicira gđa Đerek" priopćili su iz Državnih nekretnina.