Ako imate bilo kakvu informaciju o lokaciji preostalih tijela, molim vas, podijelite je s Crvenim križem ili hrvatskim vlastima, piše čuveni haški istražitelj Vladimir Dzuro za novi broj tjednika Express
PORUKA KRVNICIMA PLUS+
UN-ov istražitelj ratnih zločina: 'Ove riječi upućujem Srbima koji su ubijali u Vukovaru...'
Vladimir Dzuro, češki policajac koji je kao dio tima haaških istražitelja sudjelovao u iskapanjima masovne grobnice na Ovčari i koji je zaslužan za prvo uhićenje nekog traženog ratnog zločinca u Europi nakon II. svjetskog rata, uhićenje bivšeg vukovarskog gradonačelnika Slavka Dokmanovića baš zbog ratnih zločina na Ovčari, za Express je ekskluzivno napisao ovaj tekst:
