Obavijesti

News

Komentari 20
PORUKA KRVNICIMA PLUS+

UN-ov istražitelj ratnih zločina: 'Ove riječi upućujem Srbima koji su ubijali u Vukovaru...'

Piše Vladimir Dzuro,
Čitanje članka: 5 min
UN-ov istražitelj ratnih zločina: 'Ove riječi upućujem Srbima koji su ubijali u Vukovaru...'
Foto: privatna arhiva

Ako imate bilo kakvu informaciju o lokaciji preostalih tijela, molim vas, podijelite je s Crvenim križem ili hrvatskim vlastima, piše čuveni haški istražitelj Vladimir Dzuro za novi broj tjednika Express

Vladimir Dzuro, češki policajac koji je kao dio tima haaških istražitelja sudjelovao u iskapanjima masovne grobnice na Ovčari i koji je zaslužan za prvo uhićenje nekog traženog ratnog zločinca u Europi nakon II. svjetskog rata, uhićenje bivšeg vukovarskog gradonačelnika Slavka Dokmanovića baš zbog ratnih zločina na Ovčari, za Express je ekskluzivno napisao ovaj tekst:

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena

Andreja K. je 2024. prijavila da ju je bivši muž fizički ozlijedio dok su bili u braku. Zbog krivog datuma je sud mogao samo odbaciti prekršajnu prijavu protiv bivšeg supruga, koji sjedi u zatvoru zbog njenog ubojstva
VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima
SKANDAL NA TRGU

VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima

Ruže je tamo postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po ružama
Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića
TAJNI IZVJEŠTAJ

Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića

Novi broj tjednika Express donosi manje poznate pojedinosti iz postupka izbora glavne kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda, a neke od njih bacaju i novo svjetlo na kontroverze koje okružuju tu priču...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025