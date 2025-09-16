Državni inspektorat opozvao čaj Plućnjak: 'Ne konzumirajte ga!'

Zbog povećane količine pirolizidinskih alkaloida, s tržišta je opozvan "Čaj plućnjak" u pakiranju od 30 grama, kojeg proizvodi Suban d.o.o. iz Strmca, izvijestio je u utorak Državni inspektorat naglašavajući kako je riječ isključivo o seriji L07441 i L07442, s rokom uporabe do 30. rujna 2026.

Foto: Vlada RH

Proizvod nije u skladu s europskom uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, a potrošačima se savjetuje da proizvod ne konzumiraju, već ga vrate u prodavaonicu u kojoj su ga kupili.