Državni revizori vs. APIS IT: 6 auta za direktore, otpremnine za ljude koji su sami dali otkaz..

Šest službenih vozila 24 sata dnevno, 856 tisuća kuna za tri otpremnine ljudima koji su svojevoljno dali otkaz, 707 tisuća kuna za domjenke. Iako izgledaju kao troškovi iz neke USKOK - ove afere lokalnog šerifa, nisu. Ovo su troškovi zbog kojih su državni revizori tvrtki APIS IT dali uvjetno mišljenje i upozorili ih da moraju popraviti poslovanje.

Državni revizori su 2019. godine posjetili APIS IT, koji je u vlasništvu države i Grada Zagreba i iskopali, u najmanju ruku, zanimljive podatke o njihovom poslovanju.

Sami otišli i dobili otpremnine

Tako je troje bivših zaposlenika dobilo otpremninu ne jer su dobili otkaz zbog reorganizacije, preustroja ili jer su tehnološki višak, već jer su sami otišli. Za njih je Uprava odobrila “stimulativne otpremnine” u bruto iznosu od 856 tisuća kuna, odnosno 346.387 kuna neto. Tako je zamjenik izvršnog direktora otišao zbog 'osobnih razloga', a još dvoje je kao razlog otkaza navelo da 'posao za njih nije dovoljno izazovan' i da njihov posao može obavljati i netko sa znatno manjom plaćom iz postojećeg tima.

Revizori su ih upozorili da su dužni namjenski i svrhovito koristiti sredstva i voditi poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. Iz APIS IT - ja na to kažu:

- Društvo ne prihvaća nalog da se isplata stimulativnih otpremnina provodi u skladu s odredbama Pravilnika o radu. Društvo u Očitovanju navodi da se isplate stimulativnih otpremnina provode u skladu s odredbama članka 41., stavaka 4. i 5. Pravilnika o radu te Odlukom o stimulativnim otpremninama. Društvo ističe navod Državnog ured za reviziju da su u zahtjevima za koje je ocijenjeno da su zadovoljili kriterije za pregovore s Upravom dva zaposlenika kao obrazloženje navela da posao koji obavljaju nije dovoljno izazovan za njih te smatraju da njihov posao (voditelj Odjela za prodaju i voditelj Odjela tehničkog održavanja) može obavijati i netko sa znatno manjom mjesečnom plaćom od njihovih ili da posao može preuzeti netko od radnika iz postojećeg tima. Treći je zaposlenik (zamjenik izvršnog direktora) u obrazloženju zahtjeva za sporazumni raskid ugovora o radu uz isplatu stimulativne otpremnine kao obrazloženje naveo osobne razloge. Uprava Društva odobrila je navedene zahtjeve na prijedlog Povjerenstva za kadrovska pitanja. Isplata stimulativnih otpremnina na temelju zahtjeva u kojima navedeni razlozi nisu gospodarski, tehnički ili organizacijski nije u skladu s odredbama Pravilnika o radu - stoji u očitovanju.

Dodaju i da razlozi otkaza nisu kriteriji ili razlozi na temelju kojih se odobrava ili ne odobrava isplata stimulativne otpremnine, već da o tome odlučuje nadređena osoba. Drugim riječima, ne vide ništa sporno što je bivši zaposlenik koji je sam dao otkaz dobio otpremninu jer je nadređeni u izvješće napisao 'opravdanost organizacijskih koristi u vezi s odlaskom zaposlenika' pa to po njima spada u razlog za otpremninu određen zakonom.

Stimulacije na plaće

Stimulacije na plaću 2019. godine primalo je 166 zaposlenika, ali bez utvrđenih kriterija. Kriteriji za stimulaciju su bili utvrđeni samo na projektima predsjedničkih, EU izbora i izbora predstavnika manjina. Tako su zaposlenici stimulaciju dobivali na temelju procjene nadređene osobe, što u privatnom svijetu nije problem, no ovdje se radi o tvrtki koja je u javnom vlasništvu. Revizori upozoravaju APIS IT da moraju utvrditi mjerljive kriterije za dodjele stimulacija.

- Time bi se osigurala opravdanost, transparentnost i učinkovitost njihove dodjele. Društvo u Očitovanju navodi da su kriteriji koji moraju biti ispunjeni da bi zaposlenik stekao uvjete za unaprjeđenje / trajnu stimulaciju sadržani i opisani u Prijedlogu za unaprjeđenje / trajnu stimulaciju te da se jasno vidi da su nadređeni, u skladu s Procedurom i imajući u vidu mjerljive kriterije koje su jasno opisali i obrazložili, Uredu za ljudske potencijale dostavili cjelovito pojašnjenje za svakog zaposlenika predloženog za unaprjeđenje ili stimulaciju. Navedeni prijedlozi za unaprjeđenje / stimulacije na plaću ne sadrže informacije jesu li ispunjeni kriteriji propisani Procedurom za unaprjeđenje radnika, nego sadrže opis načina rada pojedinog zaposlenika. Navedeno je da je zaposlenik proaktivan, odgovoran, savjestan, da samoinicijativno predlaže nova rješenja i izvršava zadatke, da uspješno obavlja i druge poslove koji nisu u opsegu radnog mjesta, navedene su sposobnosti i znanja koje posjeduje, navedeni su rezultati rada (zaposlenik je pridonio znatnim financijskim uštedama te optimizaciji poslovnog procesa), navedeni su poslovi koje obavlja (zbog prirodne fluktuacije zaposlenih i povećanog obujma posla zaposlenik odrađuje jako puno zadataka za cijelu infrastrukturu, obavlja poslove na operativnom sustavu koji su postali intenzivniji i učestaliji zbog odlaska iskusnog zaposlenika u mirovinu) te su navedeni projekti i zadaci na kojima radi. Iz navedenog proizlazi kako u prijedlozima za unaprjeđenje / stimulacije na plaću nisu navedene informacije o obavljanju poslova radnog mjesta više razine složenosti od onoga na koje je predloženi zaposlenik trenutačno raspoređen i udio tih poslova u ukupnim poslovima koje zaposlenik obavlja te uspješnost u njihovu obavljanju, a što je predviđeno Procedurom za unaprjeđenje radnika - kažu revizori.

Stimulacije su isplaćivane u neto iznosima od 200 do 15.000 kuna pa revizori upozoravaju da su jasni kriteriji potrebni i kako bi se utvrdili točni iznosi stimulacija.

Iz APIS IT - ja smatraju kako revizori krivo tumače zakon i objašnjavaju da oni stimulacije dodjeljuju po pravilnicima.

- Svrha stimulacija je racionalno i kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima te zadržavanje u Društvu najboljih i zaposlenika kojih nedostaje. Pravodobna i brza reakcija Uprave Društva u politici upravljanja ljudskim resursima u 21. stoljeću, osobito u industriji informacijske tehnologije, nužna je kako bi se zadržavanjem visokoobrazovanih i kvalitetnih stručnjaka mogao osigurati kontinuirani razvoj i rast svakog trgovačkog društva - objašnjavaju iz tvrtke.

Službeni automobili i kartice

Što se tiče vozila, APID IT ih ima 12, a čak pola je dostupno 24 sata dnevno četiri izvršna direktora, direktoru službe i jednom koordinatoru Informatičko telekomunikacijskog sustava.

- Uporaba vozila ograničena je na 1.000,00 kn u protuvrijednosti goriva. Vozila su u skladu s Odlukom dostupna u radnom vremenu i drugim zaposlenicima. Navedenom Odlukom nisu obrazloženi razlozi korištenja službenih vozila 24 sata s obzirom na djelokrug rada - pišu revizori.

Drugim riječima, nema opravdanog razloga da tim ljudima automobili budu na raspolaganju 24 sata dnevno.

U 2019. godini 'peglali' su poslovne kreditne kartice u iznosu 130.113 kuna za službena putovanja, ugošćivanje poslovnih partnera, plaćanje licenci i drugih troškova. Sve je to za jednu tvrtku očekivano. No ono što revizori nisu očekivali su parfemi u iznosu od 3.682,00 kuna, koji su prema bilješkama na računima poklanjani zaposlenicima ministarstava i zavoda.

Na 'reprezentaciju' su spiskali 707.587 kuna i to na team buildinge, edukativne radionice i seminare u iznosu od 249.562 kuna, organizaciju i koordinaciju obilježavanja godišnjice Društva u iznosu od 98.250 kuna, božićni domjenak od 68.639 kuna, konzumaciju hrane i pića u poslovnom prostoru Društva u iznosu od 60.976 kuna te na poklone poslovnim partnerima u iznosu od 29.950 kuna.

Na poklonima nisu štedjeli pa su tako tri poslovna partnera dobila pametne satove i slušalice od 16.355 kuna. A ti poslovni partneri su, prema Upravi APIS IT - a, to zaslužili jer s njima imaju zaključen okvirni sporazum za usluge održavanja, savjetovanja, nadogradnje i razvoja programske opreme u ukupnom iznosu od 64.512.012,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost s uključenim dodacima okvirnog sporazuma.

- Državni ured za reviziju preporučuje preispitati opravdanost korištenja šest službenih vozila 24 sata dnevno, uzimajući u obzir djelokrug rada i vrstu poslova. U slučaju dodjele službenih vozila na korištenje 24 sata dnevno preporučuje sastaviti pisano obrazloženje potreba korištenja. Također, preporučuje preispitati opravdanost dodjele poklona poslovnim partnerima s obzirom na to da su poslovni partneri pružatelji usluga te zaposlenici ministarstava i zavoda. Državni ured za reviziju preporučuje unutarnjim aktom urediti način korištenja sredstava reprezentacije i razloge ugošćivanja - napisali su revizori.

No i to mišljenje je APIS IT glatko odbio.

- U vezi s rashodima za službena vozila i reprezentaciju Društvo ne prihvaća preporuku jer je zbog poticanja zapošljavanja i zaštite visokoobrazovanih zaposlenika u javnom sektoru, a posebno u IT (informacijska tehnologija) segmentu nužno kontinuirano voditi brigu o zadovoljstvu i uvjetima rada zaposlenika. Društvo se poziva na pregled prvih 100 društava s najvećim plaćama unutar ICT sektora u Republici Hrvatskoj u 2019. Tablica koja prikazuje prvih 100 najvećih isplaćenih neto plaća u ICT sektoru (pregled od 2015. do 2019.) dokazuje da Društvo nije na popisu u navedenom razdoblju niti je na popisu prvih 100 najvećih isplaćenih neto plaća u ICT sektoru za 2019. Prema Očitovanju, kako bi osigurala kontinuitet poslovanja, Uprava Društva mora pratiti tržišne cijene i uvjete za zaposlenike koji su ključni za poslovanje Društva - navode u očitovanju.

Drugim riječima, svjesni su da njihove plaće nisu dovoljno velike da zadrže kvalitetan kadar pa uz to nude sve moguće beneficije kako bi konkurirali tvrtkama koje više plaćaju. No iz Državnog ureda za reviziju upozoravaju da to nisu dovoljno dobri razlozi jer se za sastanke izvan radnog vremena može odobriti korištenje službenih vozila po potrebi.

APIS IT se, ukratko, ne slaže s nalazima Državne revizije. Doduše, u svom očitovanju nisu naveli opravdanost parfema, slušalica, pametnih satova i čašćenja i ugošćivanja klijenata koji su zaposlenici države ili grada. Revizori su ih upozorili i da nisu ispunili tri zahtjeva koja su im zadali još 2010. godine, kad su zadnji put češljali njihove knjige. Tako APIS IT 12 godina nije bio u stanju donijeti plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000 kuna najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana za tvrtku.

Najčitaniji članci