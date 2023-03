Državni Tajnik Milatić o HEP-u: Treba sanirati gubitke, zato je najbolje ići na dokapitalizaciju

Dokapitalizacija HEP-a je na dnevnom redu današnje sjednice Vlade. Točnije, radi se o prijedlogu odluke o odobrenju davanja dioničarskog zajma društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. i pokretanju aktivnosti postupka dokapitalizacije. Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić kazao je u emisiji Hrvtskog radija "U mreži Prvog" da će Vlada voditi računa o HEP-u kao vlasnik koji mora pažnjom dobrog gospodara voditi računa o svom poduzeću. Istaknuo je da su odluke dosta logične i da se radi o dioničarskom zajmu koji će se kasnije pretvoriti u dokapitalizaciju.

- Ovom odlukom ovlašteno je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da pripremi postupke u vezi dokapitalizacije HEP-a do maksimalnog iznosa od 900 milijuna eura. To je dovoljan pravni i zakonski okvir da se u vrlo skorom vremenu, svi gubici u HEP-u saniraju na najbolji i kvalitetniji način, a to je dokapitalizacijom od strane vlasnika. Predviđeno je da bi odmah po odluci Vlade, prva tranša od 265 milijuna eura bila isplaćena HEP-u u smislu dioničarskog zajma, a druga bi bila u srpnju od 135 milijuna eura. Kamatna stopa je 4,5%. Sve se to treba nostrificirati u Europskoj komisiji, a onda bi trebali za to dobiti odobrenje - rekao je Milatić.

Kazao je i da se vodi računa i o održavanju investicijskog potencijala HEP-a, pa je tako HEP dobio produženja svih jamstava.

Govoreći o gubicima HEP-a kazao je da je riječ o više od milijardu kuna. Spomenuo je da je prošla godina hidrološki katastrofalna, a osim toga bila je katastrofalna u smislu tržišnih cijena električne energije.

Ekonomskog analitičara Damira Novotnyja Vladina odluka o HEP-u malo zbunjuje. Napominje da je na dan 30. lipnja 2022. godine HEP bio vrlo dobro kapitaliziran te ne vidi potrebu za dokapitalizacijom.

- Kapital je u odnosu na ukupne obveze iznosio negdje oko 60%, 3 milijarde i 400 milijuna eura bio je vlastiti kapital s likvidnosti 5 milijardi i 800 milijuna kuna ili 700 i nešto milijuna eura. Dakle, kompanija nije insolventna - rekao je Novotny je te dodao da bi i gubitak od 500-600 milijuna eura kompanija mogla pokriti iz vlastitog kapitala.

