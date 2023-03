Oporba Plenkoviću: HEP se ne smije privatizirati i mora ostati u potpunom javnom vlasništvu

Najavu premijera Plenkovića da se ide u dokapitalizaciju HEP-a oporba je u srijedu dočekala s kritikom, tvrdeći da je HEP svjesno vođen u gubitak te uz upozorenje kkako ne smije doći do privatizacije nacionalne energetske kompanije nego mora ostati u potpunom javnom vlasništvu.

Premijer Plenković je u emisiji Hrvatskog radija najavio za sutrašnju sjednicu Vlade odluku o dokapitalizaciji Hrvatske elektroprivrede (HEP), tako što će se dati dioničarski zajam HEP-u i to najprije zajam od 400 milijuna eura, a potom još 500 milijun. Vlada na taj način poručuje da će HEP kao strateška energetska kompanija, ostati u stopostotnom državnom vlasništvu i da neće biti privatizirana, istaknuo je jutros Plenković.

HEP se ne smije privatizirati

Davorko Vidović (Socijaldemokrati) rekao je da ono što se na HEP tovari kroz pakete mjera, je nešto što ne bi mogla podnijeti i potentnija firma bez ozbiljne intervencije države, odnosno preuzimanja financijske obveze. Dodao je kako nije riješen problem upravljanja energetskim sektorom, nema ideje kako umrežiti neke energetske kompanije i da je problem što 30 godina u HEP-u nema ozbiljnih ulaganja.

Mišel Jakšić (SDP) istaknuo je kako je jasno da će netko morati platiti sve što se radilo kroz mjere. „Kada SDP ili oporba predlaže svoje mjere tada dolaze odgovori od HDZ-a i premijera Plenkovića da ništa ne znamo i da sve kontroliraju, bitno je samo stvoriti mnijenje da premijer sve hendla sam, da je on taj koji ljudima dijeli , štiti ih i spašava, a onda kada prođe neko vrijeme, nastanu problemi i moraju se podvući neki računi”, kazao je Jakšić.

Dodao je da su očekivali probleme u poslovanju HEP-a, a najvećom tragedijom ocijenio je gubitak investicijskog potencijala HEP-a za energetsku tranziciju.

„Najveća tragedija što će sigurno ceh na kraju platiti građani, jer ta dokapitalizacija će morati od nekuda doći, netko će to morati platiti, sigurno je da će to osjetiti i gospodarstvo a i sigurno je da smo propustili još jednu šansu da napravimo reforme u sustavu”, zaključio je Jakšić. Izrazio je nadu da neće doći do privatizacije HEP-a.

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) ustvrdila je da je sigurno da HEP ima gubitak zbog subvencioniranja cijene struje, ali bitno je reći da je premijer Plenković, kada je predstavljao svoje mjere, iznos koji je sada gubitak HEP-a, predstavljao kao nešto što Vlada daje. To nije Vlada davala niti su to bila izdavanja iz proračuna nego je to bilo svjesno vođenje HEP-a u gubitak, kazala je.

Ne kažem da to nije bilo nužno, bilo je nužno mitigirati cijenu električne energije jer bi se prelila u druge proizvode i stopa inflacije bi bila puno veća, dodala je. „Ok, imali su tu mjeru, HEP je sad u gubitku i jasno je da ćemo na kraju to dokapitalizirati i svima je od početka bilo jasno da ćemo na kraju to morati platiti iz proračuna. Ali, ako bi se išlo u suprotnom smjeru, ako se HEP ne bi dokapitalizirao ili bi se s tim odugovlačilo, tada bi se otvarao prostor za privatizaciju HEP-a, što ne smijemo dozvoliti. HEP mora ostati stopostotno u javnom vlasništvu”, zaključila je Benčić.

Zvonimir Troskot (Most) kazao je kako su upozoravali da mjere koje Vlada daje, nisu mjere građanima jer će građani sada ponovno morati platiti dokapitalizaciju, odnosno, to ubrizgavanje novaca u HEP.

„To je dodatni trošak građanima jer će ovaj paket koji je sada isfinanciran morati plaćati dodatnim zaduženjima, dodatnim kamatama i dodatnim novcima. Ovo nam se čini kao spašavanje vojnika koji su bliski vladajućoj strukturi umjesto pomaganja građanima”, ocijenio je.

Veliko je pitanje, napominje, hoće li dokapitalizaciju dopustiti EU jer za to moramo dobiti dozvole Europske komisije, a ako to odbiju, naša je bojazan da će se ponovno dogoditi jedan privatni investitor, i to preko noći, kao i u slučaju Ine, Agrokora, a moglo bi i u slučaju HEP-a. Do ove situacije došlo je zbog neodgovornog poslovanja HEP-a i to sada dolazi na naplatu, ustvrdio je Troskot.

Najčitaniji članci