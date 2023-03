Državni tajnik za sigurnost je radio za narkomafiju, a pravi šef mu je bio El Chapo...

Garcia Luna dulje od desetljeća bio je glavni američki saveznik u borbi s kartelima u južnom susjedstvu. A pojavljivao se u raznim suđenjima čelnicima kartela protiv kojih se borio. Bivši suradnik poznatoga kralja kokaina El Chapa Guzmana na suđenju u Brooklynu 2019. svjedočio je kako se optuženi hvalio kako je podmitio bivšeg meksičkog predsjednika Enriquea Penu Nieta sa 100 milijuna dolara. Alexa Cifuentesa opisali su kao bivšeg bliskoga Guzmanova suradnika, njegovu desnu ruku, a on je za sebe rekao kako je bio njegov tajnik. Na suđenju je opisao kako je mito predsjedniku dostavljao posrednik dok je Guzman bio u bijegu, a nakon što je Nieto postao predsjednik 2012. godine, pisao je Express. Cifuentes je svjedočio o dvije godine koje je proveo skrivajući se s Guzmanom u planinama. Cifuentes je rekao službenicima da je s Guzmanom živio od 2007. do 2008. te da su tih godina silovali maloljetnice. Cifuentes je rekao da je Guzmanu pomagao silovati djevojke, ubacujući im drogu u piće, te da su najmlađe s kojima je on osobno imao odnose imale samo 15 godina.