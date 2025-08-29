Obavijesti

RAST USPORAVA...

Državni zavod za statistiku objavio: Potrošnja u srpnju porasla 28. mjesec zaredom

Tako je potrošnja u maloprodaji porasla već 28. mjesec zaredom na godišnjoj razini, no znatno sporije nego mjesec dana prije, kada je rast iznosio 7,5 posto.

U Hrvatskoj je u srpnju potrošnja u maloprodaji porasla već 28. mjesec zaredom na godišnjoj razini, no rast od 1,4 posto znatno je sporiji nego mjesec dana prije. Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u petak izvješće o prometu u trgovini na malo, koje pokazuje da je u srpnju, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno pala za 4 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na srpanj prošle godine porasla za 1,4 posto.

Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima pao za 1,9 posto, dok je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima, osim trgovine motornim gorivima i mazivima, porastao za 7,6 posto.

U prvih sedam mjeseci ove godine promet od trgovine na malo porastao je za 3,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, pokazuju podaci DZS-a.

Nastavlja se stabilan rast gospodarstva

Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), rast prometa u trgovini na malo u srpnju ukazuje na nastavak stabilnog rasta gospodarstva i na početku trećeg tromjesečja ove godine.

DZS je ovoga tjedna objavio da je u drugom tromjesečju BDP porastao već 18. kvartal zaredom, i to za 3,4 posto na godišnjoj razini, brže u odnosu na 2,9 posto u prethodnom kvartalu.

