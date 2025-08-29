Državni zavod za statistiku objavio: Potrošnja u srpnju porasla 28. mjesec zaredom

U Hrvatskoj je u srpnju potrošnja u maloprodaji porasla već 28. mjesec zaredom na godišnjoj razini, no rast od 1,4 posto znatno je sporiji nego mjesec dana prije. Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u petak izvješće o prometu u trgovini na malo, koje pokazuje da je u srpnju, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno pala za 4 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na srpanj prošle godine porasla za 1,4 posto.

Tako je potrošnja u maloprodaji porasla već 28. mjesec zaredom na godišnjoj razini, no znatno sporije nego mjesec dana prije, kada je rast iznosio 7,5 posto.

Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima pao za 1,9 posto, dok je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima, osim trgovine motornim gorivima i mazivima, porastao za 7,6 posto.

U prvih sedam mjeseci ove godine promet od trgovine na malo porastao je za 3,8 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, pokazuju podaci DZS-a.

Nastavlja se stabilan rast gospodarstva

Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), rast prometa u trgovini na malo u srpnju ukazuje na nastavak stabilnog rasta gospodarstva i na početku trećeg tromjesečja ove godine.

DZS je ovoga tjedna objavio da je u drugom tromjesečju BDP porastao već 18. kvartal zaredom, i to za 3,4 posto na godišnjoj razini, brže u odnosu na 2,9 posto u prethodnom kvartalu.