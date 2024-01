Državnu maturu napisali za tri, 126 maturanata je palo iz predmeta iz kojih su imali 5!

Maturanti su državnu maturu lani u prosjeku napisali za tri, s ocjenama iz obaveznih predmeta uglavnom na istoj razini kao i generacija prije. Malo je pao prosjek iz engleskog, a maturanti s najboljim ocjenama iz srednje škole upisali su Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, medicinske fakultete u Zagrebu, Splitu i Osijeku, FER, Stomatološki fakultet.

Pokazuje to upravo objavljena detaljna statistika državne mature 2022/2023. u Školskom e-Rudniku, koju je polagalo 25.749 učenika, od kojih je 10.661 gimnazijalac (za njih je državna matura obavezna). Ostali su učenici strukovnih i umjetničkih škola, za koje je matura nužna za upis fakulteta, ali ne i završetak srednje škole.

Odlikaši pali mature

Među najzanimljivijim podacima je onaj da je 126 učenika palo testove u predmetima iz kojih su imali peticu na kraju završnog razreda. Jedinicu je dobilo 37 učenika iz matematike, 87 iz hrvatskog jezika i tri iz engleskog.

Priličan broj maturanata, njih 776 završilo je školsku godinu s ocjenom pet, a na A razini iz istog predmeta dobili su dva. Najviše ih je iz matematike, 416, iz hrvatskog 274, te 105 iz engleskog.

Na pozitivnoj strani, 15 učenika koji su završili školsku godinu s dva, na A razini iz obaveznih su predmeta imali petice. Peticu iz sva tri obavezna predmeta na A razini dobilo je 329 učenika, što je manje nego godinu prije.

Dvojka iz matematike

Prosječna ocjena iz hrvatskog jezika, iz kojeg su lani svi maturanti prvi put pisali isti test, bila je 3,10. Kao i uvijek, prilična je razlika među učenicima strukovnih škola i gimnazija. Gimnazijalci su hrvatski u prosjeku napisali za 3,88, a strukovnjaci za 2,54. A razinu matematike gimnazijalci su napisati za 3,14, a strukovnjaci za 2,05. Engleski jezik, A razinu, gimnazijalci su napisali za 4,10, a strukovnjaci za 3,45.

Prosječna ocjena B razine iz matematike, koju je odabralo 76,07% učenika, je dovoljan.

Od izbornih predmeta, učenici su najlošije napisali fiziku, s prosječnom ocjenom 1,95. To je predmet koji svake godine piše najviše učenika, no lani je fiziku pao svaki drugi učenik. Najbolje su napisali povijest, s 2,94. No i u svim izbornim predmetima vidi se velika razlika u ocjenama u srednjoj školi, te rezultatima na maturi.

Foto: školski rudnik/mzo

FER i bogoslovija

Kad se gledaju upisani fakulteti prema najboljim ocjenama s mature, najuspješniji učenici upisali su zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva, potom slijede Faramceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, Medicinski fakultet u Zagrebu i Katoličko-bogoslovni fakultet u Splitu. Najviše učenika koji su s najboljim ocjenama iz srednje i s državne mature upisali FER dolazi iz zagrebačke XV. gimnazije, popularnog MIOC-a.