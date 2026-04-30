KOMENTIRA: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

Državu čine ljudi koji vide razlog za ostanak, ne procesori

Piše Snježana Krnetić,
Živimo u zemlji kojoj su puna usta “digitalne transformacije”, dok nam stvarna industrija sustavno odumire

Hrvatskoj je serviran projekt Pantheon, investicija vrijedna milijarde. Tijekom povijesti smo imali mnogo pompozno najavljenih megaprojekata, a rezultat je taj da živimo u zemlji kojoj glavu iznad vode drže turizam i potrošnja, dok smo industriju, koja bi trebala biti motor gospodarstva, zapostavili. Naša je realnost da živimo u zemlji koja ne može samostalno proizvesti ni dovoljno hrane za vlastite potrebe, unatoč silnim poljoprivrednim poticajima, a police trgovina pune su uvoznih proizvoda. U Slavoniji smo svjedočili egzodusu ljudi, ali sad u Topuskom usred ničega, gdje nema ni signala, planiraju gradnju podatkovnog centra koji troši struje koliko i Grad Zagreb, i to u trenutku u kojemu mnogi projekti obnovljivih izvora energije stoje zbog birokratske petlje.

