Živimo u zemlji kojoj su puna usta “digitalne transformacije”, dok nam stvarna industrija sustavno odumire
Državu čine ljudi koji vide razlog za ostanak, ne procesori
Hrvatskoj je serviran projekt Pantheon, investicija vrijedna milijarde. Tijekom povijesti smo imali mnogo pompozno najavljenih megaprojekata, a rezultat je taj da živimo u zemlji kojoj glavu iznad vode drže turizam i potrošnja, dok smo industriju, koja bi trebala biti motor gospodarstva, zapostavili. Naša je realnost da živimo u zemlji koja ne može samostalno proizvesti ni dovoljno hrane za vlastite potrebe, unatoč silnim poljoprivrednim poticajima, a police trgovina pune su uvoznih proizvoda. U Slavoniji smo svjedočili egzodusu ljudi, ali sad u Topuskom usred ničega, gdje nema ni signala, planiraju gradnju podatkovnog centra koji troši struje koliko i Grad Zagreb, i to u trenutku u kojemu mnogi projekti obnovljivih izvora energije stoje zbog birokratske petlje.
