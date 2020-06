Državu oštetili za skoro milijun kuna: Objavili su detalje akcije

Švercali aute: Podsjetimo, Ivan Inja Bašić (49) uhićen je ponovno u utorak nakon zajedničke istrage i akcije policije i Uskoka. Prvi put su ga priveli krajem 2019.

<p><a href="https://policija.gov.hr/vijesti/nastavak-kriminalistickog-istrazivanja-uhiceni-clanovi-zlocinackog-udruzenja-koji-su-se-bavili-preprodajom-luksuznih-osobnih-vozila/4713">Policija</a> i <a href="http://www.dorh.hr/16062020">USKOK</a> objavili su priopćenje vezano uz uhićenje Ivana Inje Bašića (49) i ostalih koje se sumnjiči za švercanje automobila. <br/> <br/> Podsjetimo, <strong>Ivan Inja Bašić</strong> (49) uhićen je ponovno u utorak nakon zajedničke istrage i akcije policije i Uskoka. Prvi put su ga priveli krajem 2019. zbog sumnje da je organizirao ekipu koja je uvezla 35 automobila iz Njemačke, lažirala dokumente izbjegli plaćanje poreza. Podsjetimo, Bašić je bio u istražnom zatvoru Remetinec sve do ožujka 2020. kad je sa suprugom pušten uz jamčevinu za 8 milijuna kuna.</p><p>Osim njega sada je uhićeno još sedmero ljudi.</p><p><em>USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, te u suradnji s Carinskom upravom i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, donio rješenje o provođenju istrage protiv osmorice hrvatskih državljana (1971., 1972., 1972., 1975., 1982., 1989., 1983., 1985.) i dva trgovačka društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, pomaganja u utaji poreza ili carine, krivotvorenja isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja, te utaje poreza ili carine</em>, objavili su u utorak popodne.</p><p><br/> <br/> <em>Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od listopada 2018. do 8. ožujka 2019., na području Hrvatske, povezao u zajedničko djelovanje II. do VIII. okr., odredivši kao cilj djelovanja stjecanje znatne nepripadne materijalne koristi za sebe i druge izbjegavanjem obračunavanja i plaćanja propisanih carinskih davanja u Državni proračun Republike Hrvatske od strane okrivljenih trgovačkih društava prilikom uvoza novih automobila marke Nissan Infiniti Q50 iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku radi njihove daljnje prodaje fizičkim i pravnim osobama kao i izradu i korištenje neistinite i nevjerodostojne poslovne i tehničke dokumentacije za te automobile. U svrhu realizacije plana, I. okr. je u razdoblju od 9. studenoga 2018. do 19. veljače 2019., preko trgovačkog društva iz BiH čiji je osnivač i vlasnik, iz Nizozemske u BiH uvezao ukupno 98 novih osobnih automobila navedene marke, koji kao roba u carinskom postupku vanjskog provoza Europske unije nisu podlijegali uvoznoj carini i drugim davanjima te mjerama trgovinske politike. Bez provođenja carinskog postupka I. okr. je, preko IX. i X. okr. trgovačkog društva te IV. okr., osnivača i stvarnog voditelja poslovanja tih društava, prevezao na područje Hrvatske ukupno 48 navedenih vozila u cilju njihove daljnje preprodaje. Prijevoz automobila preko graničnih prijelaza BiH i Hrvatske organizirao je I. okr. osobno ili angažiranjem III., VI. i VII. okr., pri čemu na automobile nisu prijavili carinu, već su s ciljem neometanog prelaska hrvatske granice te njihovog kretanja u Hrvatskoj na njih stavljali nepripadajuće registarske oznake češkog trgovačkog društva čiji je vlasnik i odgovorna osoba I. okr., te nepripadajuće bosanske registarske oznake kako bi izbjegli postupke carinjenja tih vozila. Po prelasku granice te su automobile dovozili kod VII. okr. u mjesto kraj Imotskog, odakle je I. okr., u dogovoru s IV. i VII. okr., organizirao prijevoz 40 vozila u Zagreb. Ujedno je I. okr., u cilju da neistinito prikaže da je na vozila prijavljena i plaćena carina na području EU, izrađivao nevjerodostojnu dokumentaciju za dva osobna automobila, u kojoj je neistinito navedeno da su automobili iz BiH bili prodani fiktivnom – tzv. „nestajućem“ trgovačkom društvu s područja Slovačke odakle ih je to trgovačko društvo prodalo X. okr. društvu. Također, I. okr je nalagao II. okr. da izradi nevjerodostojnu dokumentaciju za ostale automobile u kojoj je također neistinito navedeno kako su iz BiH bili prodani fiktivnom – tzv. „nestajućem“ trgovačkom društvu s područja Bugarske, odakle ih je to trgovačko društvo prodalo IX. okr. društvu, a što je II. okr. i učinio. Nadalje, I. okr. je nalagao i da V. i VIII. okr. izrađuju neistinite i nevjerodostojne potvrde o sukladnosti vozila za potrebe provođenja postupaka utvrđivanja suglasnosti i registracije automobila u Hrvatskoj, kao i da tako izrađenu nevjerodostojnu dokumentaciju, zajedno s nevjerodostojnom dokumentacijom o navodnoj prodaji tih automobila s područja Slovačke i Bugarske u Hrvatskoj, koriste prilikom provođenja navedenih postupaka, što su oni i učinili. Na opisani način su, pri uvozu 48 novih osobnih automobila marke Nissan Infiniti Q50 iz BiH u Hrvatsku, s osnove neplaćenih carinskih davanja oštetili Državni proračun u ukupnom iznosu od najmanje 976.403,69 kuna, za koje iznos su nepripadno okoristili sebe i okrivljena trgovačka društva, </em>objavio je USKOK.</p>