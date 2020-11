Dubrava postaje COVID bolnica, ljudima se otkazuju pregledi

Krevete je lako nabaviti jer u roku dan ili dva možemo sagraditi bolnicu ove veličine od kontejnerskih blokova, to uopće nije upitno, ali upitno će biti tko će te ljude zbrinjavati, rekao je Silvio Bašić

<p>KB Dubrava postaje isključivo covid-bolnica. Svi naručeni pregledi otkazani su. Situacija je ozbiljna, dvadesetak je slobodnih kreveta, a 11 respiratora - piše <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a570639/KB-Dubrava-postaje-iskljucivo-covid-bolnica-otkazuju-se-pregledi.html">N1.</a></p><p>- Krevete je lako nabaviti jer u roku dan ili dva možemo sagraditi bolnicu ove veličine od kontejnerskih blokova, to uopće nije upitno, ali upitno će biti tko će te ljude zbrinjavati - rekao je <strong>Silvio Bašić</strong>, predsjednik Upravnog vijeća KB-a Dubrava.</p><h2>Negativni pacijenti zbrinut će se u ostalim zagrebačkim bolnicama</h2><p>HRT je večeras objavio dokument koji je s današnjim datumom potpisao ministar zdravstva Vili Beroš i iz kojeg je jasno da KB Dubrava postaje bolnica za covid-pacijente, o čemu je već govoreno proteklih dana. U dokumentu je jasno naznačeno da se ne-covid pacijenti moraju zbrinuti u ostalim zagrebačkim bolnicama.</p><p>Zagrebački pacijenti na liječenje bi mogli i u susjednu Krapinsko-zagorsku županiju. Razgovara se o tome da Specijalna bolnica u Stubičkim toplicama postane covid-bolnica.</p><p>- Jer imamo problem da sada u bolnice primamo pacijente iz domova za starije i nemoćne koji imaju blažu sliku što se tiče simptoma covida-19, ali zbog njihovih poznih godina i drugih bolesti koje imaju zahtjeva se bolničko liječenje - kaže krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.</p><h2>Beroš je za RTL kratko komentirao situaciju u Dubravi posljednjih dana</h2><p>- Doznali smo za neke loše situacije u KB Dubrava, uputili smo inspekciju koja je donijela svoj nalaz. Došlo je do određenog dualizma u upravljanju i reagirali smo promptno. Od tada se procesi u bolnici unaprjeđuju iz dana u dan. Ravnatelji su odgovorni za funkcioniranje zdravstvene zaštite, ali naravno da ja kao ministar ne bježim niti od odgovornosti, iako su upute Ministarstva zdravstva bile i više nego jasne kada je riječ o ulozi i funkciji KB Dubrava u postupanju u epidemiji - izjavio je <strong>Beroš</strong> za RTL.</p><h2>Lukšić: "Sve zagrebačke bolnice su mobilizirane"</h2><p>U subotu je koordinator bolničkog liječenja u KB Dubrava Ivica Lukšić rekao kako od ponedjeljka KB Dubrava postaje covid blnica, te se otkazuju operacije za negativne pacijente.<br/> U takozvanom C bloku pregrađuje se dio prema poliklinikama koji je čist. Stvaraju se uvjeti za siguran boravak covid-bolesnika. Operacija za pacijente s negativnim nalazom na koronavirus - nema. Od ponedjeljka je ovo covid-bolnica.</p><p>- Taj dio bi bio predviđen za odmaranje našeg osoblja kao čisti dio u kojem se može boraviti bez zaštitne opreme. Mi smo sad definitivno u fazi maksimalne mobilizacije, sve zagrebačke bolnice su mobilizirane - rekao je Lukšić.</p>