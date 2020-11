'More ljudi je za intenzivnu, a mi nemamo mjesta, nemamo ljudi, nemamo respiratora...'

Na pitanje zašto ljude, kojima su potrebni intenzivna skrb i respirator, ne premještaju u neku drugu ustanovu, koja ih može zbrinuti, liječnici nam odgovaraju kako se ni jedna kuća nije spremala za ovaj scenarij

<p>U posjedu smo prepiske liječnika KB-a Dubrava od subote koja potvrđuje da dio pacijenata, u ovom slučaju njih četvero, hitno treba na respirator, ali ne mogu jer slobodnih respiratora jednostavno nema. To je u Dubravi već bio problem proteklog vikenda, o čemu smo ranije pisali. Liječnici nam tad nisu mogli reći je li zbog toga bilo i fatalnih posljedica. Na to su pitanje samo pognuli glavu.</p><p>- Ovih četvero nema ništa - kaže prvi liječnik misleći na četiri pacijenta kojima treba respirator. Trebaju prebacivanje na intenzivnu skrb i leže u prostoru s još 65 pacijenata, o kojima se moraju brinuti samo četiri medicinske sestre, doznajemo iz prepiske.</p><p>- Dakle, svi su za intenzivnu - pita drugi.</p><p>- Tako je. Treba još najmanje deset mjesta, odmah. Samo se ne zna tko će tamo raditi. Na psihijatriji su četiri sestre na 69 pacijenata, dolje četiri na 28 - piše prvi liječnik.</p><p>- Za***ano je, ima ih more, a nema mjesta - dodaje.</p><p>- Ovi su za intenzivnu, a nema mjesta - ponavlja i navodi mu imena četvero pacijenata.</p><p>- Opremili su na psihijatriji treću intenzivnu, a nitko ne radi jer nema ljudi. Sumanuto. Dvadeset i jedan prijem. Toliko o tome - kaže još zabrinuti liječnik.</p><p>- Znači, opet krenulo - zaključuje drugi...</p><p>Prepiska liječnika je od subote, nakon što su u medije već izašle mnogobrojne priče osoblja u Dubravi, obitelji pacijenata i druge, o lošem stanju u toj Covid bolnici. Ništa se, očito, nije pomaknulo s mjesta. Respiratora sad ima više, 30, bilo ih je 29, ali i to je očito i dalje premalo.</p><p>Nedostaje osoblja, nedostaje respiratora. Na pitanje zašto ljude, kojima su potrebni intenzivna skrb i respirator, ne premještaju u neku drugu ustanovu, koja ih može zbrinuti, liječnici nam odgovaraju kako se ni jedna kuća nije spremala za ovaj scenarij. Računali su, kažu, da će "sve to Dubrava"</p>