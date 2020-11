Dubravka ima suđericu iz 1972. godine! 'Možda ju jednog dana poklonimo nekom muzeju'

Sjećam se toga kao da je bilo danas... Stigao nam je telegram od Gavrilovića da smo u nagradnoj igri osvojili suđericu! Suprug i ja čitali smo taj dopis nekoliko puta, kaže Dubravka

<p>Nismo je uključili više od tridesetak godina. Ma uz sitne popravke ta suđerica bi radila kao i prvog dana. No više ne postoje ni zamjenski dijelovi za nju, kaže vlasnica vjerojatno najstarije perilice posuđa u Hrvatskoj.</p><p>Još 1972. godine <strong>Dubravka Juričić (72)</strong> iz Zagreba bila je jedna od troje dobitnika koji su u nagradnoj igri “Gavrilović u čast jugoslavenske žene” osvojili perilicu za suđe. Gotovo pola stoljeća i dvije selidbe nakon, tu istu perilicu i dalje čuva u podrumu.</p><p>- Mi smo vam malo čudni ljudi, volimo puno toga čuvati... A ovu suđericu nisam, a i nikad ne bih mogla baciti - priča nam Dubravka.</p><p>- Ono što se dobije, to se ne baca. Možda našu suđericu nekad poklonimo nekome muzeju, ali još nismo razmišljali o tome. No sigurni smo da je nećemo prodavati nego darovati - priča nam Dubravkin suprug<strong> Zlatko Juričić (75)</strong>, koji se također vrlo dobro sjeća dana kad su ih obavijestili da su sretni dobitnici.</p><p>- Sjećam se toga kao da je bilo danas... Stigao nam je telegram od Gavrilovića da smo u nagradnoj igri osvojili suđericu! Suprug i ja čitali smo taj dopis nekoliko puta kako bismo se uvjerili da je to zaista tako. Kakva je to sreća tad bila... Sakupljala sam i poslala kupone, ali nikad nisam očekivala da ću nešto dobiti jer je puno ljudi tad igralo nagradne igre, gotovo svi s prostora bivše Jugoslavije. Sjećam se da je, uz mene, još netko iz Splita i Makedonije osvojio suđericu. A glavnu nagradu, čak tri tjedna na moru, osvojio je neki Slovenac - kroz smiješak se prisjeća simpatična Dubravka, koja je tad imala 24 godine.</p><h2>'Sreći nije bilo kraja'</h2><p>Kad je perilica konačno stigla na kućna vrata, njihovu oduševljenju nije bilo kraja jer su suđerice tad bile rezervirane samo za one s dubljim džepom. No početnoj sreći su ubrzo kumovali i problemi.</p><p>- U našemu mjestu tad nije bilo vodovoda, svu vodu morali smo ručno nositi iz bunara. Tek smo nekoliko godina kasnije kupili hidrofor i pokrenuli prvi put svoju suđericu. Tad je zvučala vrlo čudno i nismo znali što se događa. Čak smo mislili da je možda pokvarena - priča nam Dubravka, koja priznaje da stara perilica ipak može u potpunosti konkurirati svim novim perilicama.</p><p>- Dobro je ona radila. Mislim da je čak najbolje prala čaše... Ali ja sam ionako ‘stara škola’, najbolje volim odmah oprati posuđe vlastitim rukama, čim se zaprlja - kaže Dubravka.</p><p>Kad su se iz Mikulića preselili u Zaprešić, zbog male kuhinje jednostavno nije bilo dovoljno prostora i za suđericu, pa je ona tako pronašla svoje mjesto - u podrumu. Ista ju je sudbina dočekala i nakon selidbe u Špansko, gdje i danas žive. Više od 30 godina suđerica je spokojno čekala u podrumu, a njihova obitelj nije ni znala.</p><p>- Prvi put kad je baka spomenula suđericu, bilo je u razgovoru s njenim nećakom prije nekoliko godina. On joj se pohvalio kako je kupio novu perilicu za suđe, a baka mu je ‘spustila’ rekavši da ju je ona imala još 1972. godine. Mislili smo da nas zeza - priča nam njezina snaha <strong>Ana-Marija Mužević (44</strong>).</p><p> </p>