Dubravka Šuica na Twitteru: #5millEuros = #FakeNews

Kandidatkinja za potpredsjednicu Europske komisije Dubravka Šuica na svom je Twitter profilu, očito aludirajući na vrijednost svoje imovine, objavila na engleskom jeziku kako je pet milijuna eura Fake News tj, lažna vijest.

Dalje u tvitu nastavlja da su digitalne platforme akteri napretka te da trebamo osigurati da one ne destabiliziraju naše demokracije.

#5millEuros = #FakeNews

Digital platforms are actors of progress, we need to ensure that they are not used to destabilise our democracies. We should develop common standards to tackle issues such as #Disinformation and online hate messages.”