Dubrovački vijećnik psovao za govornicom pa rekao: Evo ti pet eura! Idem ja na pivu, goodbye!

Na jednoj sjednici rekli ste da ćete u Sabor prenijeti moje pitanje oko otvaranja javne kuće u Dubrovniku. To niste napravili, a interes građana je ogroman. Svi me zaustavljaju i pitaju. Ja bih došao prvi odmah. A je.. ti ja bi prvi pošo odmah hehe... - započeo je dubrovački vijećnik Ivica Roko vidno dobro raspoložen postavljati pitanja gradonačelniku Mati Frankoviću. Prije ,zauzimanja govornice Roko je mrmljao sebi u bradu "Kako će ljudi pit', k'o što ja pijem, ločem okolo?"

Pitao je gradonačelnika i o štrajku Libertasa no kako je usput i opsovao predsjedavajući ga je upozorio da će mu napisati opomenu.

- Pa šta sam ja sad loše učinio sjena te pukla – uzvratio je Roko. Gradonačelnik se zahvalio kako je rekao osebujnom vijećniku na postavljenom pitanju.

Kao uvijek u vašem stilu ne sumnjam u dobronamjernost vašeg nastupa. Onda vam se omakne nekad malo ružna riječ što nezgodno zvuči u javnom eteru i neprilično je za govornicu gradskog vijeća, ali vjerujem ja da vi možete savladati taj izazov.

Pitanje vezano za Libertas moram vas izvijestiti da sam ja krajem siječnja postigao dogovor sa sindikati i potpisao sa sindikatom Libertasa kolektivni ugovor vrijedan 4,7 milijuna kuna koji je osigurao veća primanja svim djelatnicima Libertasa. Ono što je bio svojevrsni problem kako su se obračunavali koji dani mjesečno... pojasnio je dubrovački gradonačelnik.

- Što se tiče drugog pitanja to je zakonska legislativa koju treba riješiti na nacionalnoj razini. Neke zemlje su EU imaju i takav sustav mogućnosti. Osobno nisam baš za to – rekao je Franković.

No vijećnik Roko je svima prisutnima ujedno objašnjavao kako on "banči po gradu" i opisivao kakvu bi on ženu tražio u javnoj kući. Zatim je prolio vodu te kao nadoknadu za prolivenu vodu bacio novac pročelnici Službe Gradskog vijeća Nadi Medović.

- Evo ti pet eura! Idem ja na pivu, goodbye! - ovim riječima je završio svoj neprimjereni spektakl na sjednici.

No kasnije se javno ispričao.

- Ispričavam se svima koji su se našli uvrijeđeni mojim ponašanjem, a posebno se ispričavam gospođi Nadi Medović. Ja sam joj naime slučajno prolio vodu i onda sam bacio pet eura da joj platim što sam prolio. Žao mi je ako je to krivo protumačeno, nisam imalo lošu namjeru - rekao je Roko za Dubrovački dnevnik.

Na pitanje smatra li opravdanim što ga je Potrebica isključio sa sjednice.

- Napravio sam kiks i falio sam, žao mi je zbog toga. Ispričavam se svima, i Potrebici koji je predsjednik Gradskog vijeća, i Caporu u odnosu na kojeg sam isto možda malo pretjerao dobacujući iz klupe. Ali nekako mislim da su moji kolege iz prošlog saziva radili i gore stvari i nisu bili isključeni. Mogu samo reći kako mi je žao i zaista mi nije bila namjera ikoga uvrijediti - kazao je iskreno Roko za Dubrovački dnevnik.