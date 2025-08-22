Dubrovnik najviše plaća pomoćnike djeci s teškoćama

Dubrovačko gradsko vijeće izglasalo je na sjednici u petak povećanje satnice pomoćnicima djeci s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama te ona sada iznosi devet eura bruto i trenutno je najveća u Hrvatskoj. Riječ je o ukupno trećem povećanju satnice od 2022. godine, a posljednje povećanje iznosilo je 7,70 eura bruto i bilo je među najvišima u državi.

Novim Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, donesenim u srpnju 2024. godine, predviđena je minimalna satnica pomoćnika u iznosu od 7,50 eura bruto. Pomoćnici u nastavi koji rade u osnovnim školama i vrtićima na području Dubrovnika potom su zatražili od gradonačelnika Mata Frankovića novo povećanje satnice za svoj rad.

"S obzirom na važnost ovog posla, odgovornost koju pomoćnici preuzimaju u radu s djecom s poteškoćama te trenutnu situaciju na tržištu rada u Dubrovniku, gradonačelnik se usuglasio s novim povećanjem. Povećanjem satnice pomoćnicima želi se ovom plemenitom zanimanju dati određenu važnost i težinu i učiniti ga atraktivnijim u uvjetima nedostatka radne snage u Dubrovniku", ističe se u odluci gradskog vijeća.

"Temeljem zadnjih pregovora s predstavnicima pomoćnika u nastavi dogovorili smo ovo povećanje i na taj način omogućili da sva djeca koja trebaju pomoćnika zaista pomoć i dobiju, jer i visina plaće određuje imamo li zainteresiranih za taj posao i tretiramo li ovu struku onako kako zaslužuje. I ova odluka u konačnici još jednom pokazuje socijalnu osjetljivost Grada i brigu za one kojima je pomoć potrebna“, rekao je gradonačelnik Mato Franković na gradskom vijeću.

U proteklim godinama Grad Dubrovnik bilježi rast broja angažiranih pomoćnika pa ih je tako u prošloj školskoj godini u dubrovačkim osnovnim školama bilo 79, a za ovu školsku godinu očekuje se da će ih biti 92. U dječjim vrtićima trenutno je 46 pomoćnika, pa ih je u obrazovnom sustavu Grada Dubrovnika sveukupno 138.

Rad pomoćnika u osnovnim školama djelomično se financira iz Europskog socijalnog fonda, dok se pomoćnici u vrtićima u potpunosti financiraju iz dubrovačkog proračuna.