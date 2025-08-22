Obavijesti

News

Komentari 0
TREĆE POVEĆANJE OD 2022.

Dubrovnik najviše plaća pomoćnike djeci s teškoćama

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Dubrovnik najviše plaća pomoćnike djeci s teškoćama
Tourism in Dubrovnik | Foto: Grgo Jelavic/Pixsell/DPA

Riječ je o ukupno trećem povećanju satnice od 2022. godine, a posljednje povećanje iznosilo je 7,70 eura bruto i bilo je među najvišima u državi

Dubrovačko gradsko vijeće izglasalo je na sjednici u petak povećanje satnice pomoćnicima djeci s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama te ona sada iznosi devet eura bruto i trenutno je najveća u Hrvatskoj. Riječ je o ukupno trećem povećanju satnice od 2022. godine, a posljednje povećanje iznosilo je 7,70 eura bruto i bilo je među najvišima u državi.

Novim Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, donesenim u srpnju 2024. godine, predviđena je minimalna satnica pomoćnika u iznosu od 7,50 eura bruto. Pomoćnici u nastavi koji rade u osnovnim školama i vrtićima na području Dubrovnika potom su zatražili od gradonačelnika Mata Frankovića novo povećanje satnice za svoj rad.

NEVJEROJATNO Hrvatici s djetetom zabranili su pristup plaži na Šipanu?! 'Obratio mi se na engleskom...'
Hrvatici s djetetom zabranili su pristup plaži na Šipanu?! 'Obratio mi se na engleskom...'

"S obzirom na važnost ovog posla, odgovornost koju pomoćnici preuzimaju u radu s djecom s poteškoćama te trenutnu situaciju na tržištu rada u Dubrovniku, gradonačelnik se usuglasio s novim povećanjem. Povećanjem satnice pomoćnicima želi se ovom plemenitom zanimanju dati određenu važnost i težinu i učiniti ga atraktivnijim u uvjetima nedostatka radne snage u Dubrovniku", ističe se u odluci gradskog vijeća.

"Temeljem zadnjih pregovora s predstavnicima pomoćnika u nastavi dogovorili smo ovo povećanje i na taj način omogućili da sva djeca koja trebaju pomoćnika zaista pomoć i dobiju, jer i visina plaće određuje imamo li zainteresiranih za taj posao i tretiramo li ovu struku onako kako zaslužuje. I ova odluka u konačnici još jednom pokazuje socijalnu osjetljivost Grada i brigu za one kojima je pomoć potrebna“, rekao je gradonačelnik Mato Franković na gradskom vijeću.

TURISTIČKA SEZONA FOTO Dubrovnik dupkom pun - Grad i dalje vrvi turistima koje čeka bogat program
FOTO Dubrovnik dupkom pun - Grad i dalje vrvi turistima koje čeka bogat program

U proteklim godinama Grad Dubrovnik bilježi rast broja angažiranih pomoćnika pa ih je tako u prošloj školskoj godini u dubrovačkim osnovnim školama bilo 79, a za ovu školsku godinu očekuje se da će ih biti 92. U dječjim vrtićima trenutno je 46 pomoćnika, pa ih je u obrazovnom sustavu Grada Dubrovnika sveukupno 138.

Rad pomoćnika u osnovnim školama djelomično se financira iz Europskog socijalnog fonda, dok se pomoćnici u vrtićima u potpunosti financiraju iz dubrovačkog proračuna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'
OPET PROBLEMI

Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'

Trgovci kažu da je riječ o kratkotrajnim prekidima jer ovlašeni sakupljač ne može preuzeti ambalažu. Udruga upozorava na sustavniji problem s povratom
VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'
POTOP U DALMACIJI

VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'

Petak je u većini krajeva počeo s kišom, a očekuje se nestabilno vrijeme i tijekom ostatka dana
VIDEO Nevrijeme poharalo i Osijek: Pogledajte što je ostalo od terase hotela u Čepinu
KATASTROFA NA ISTOKU DRŽAVE

VIDEO Nevrijeme poharalo i Osijek: Pogledajte što je ostalo od terase hotela u Čepinu

Iz hotela doznajemo kako nitko nije stradao, te da će se šteta uskoro sanirati....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025