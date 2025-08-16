Obavijesti

Hrvatici s djetetom zabranili su pristup plaži na Šipanu?! 'Obratio mi se na engleskom...'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Su?ura?: Turisti brodom stigli na otok Šipan | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Jednoj Dubrovčanki bilo je onemogućeno kupanje na javnoj plaži zato što se na plaži pripremala - privatna večera

Kako prenosi Dubrovački vjesnik, na plaži Priježba na Šipanu jednoj su Dubrovčanki s djetetom zabranili da se dođe okupati, a razlog zvuči nevjerojatno. Naime, na plaži se navodno pripremala "privatna večera" pa nitko od lokalaca nije smio prići plaži niti se tamo okupati...

- U vlastitoj državi sam doživjela da mi se čovjek obrati na engleskom jeziku s "excuse me" kad sam se sa sinom došla okupati na Priježbu. Rekao mi je da "snimaju reality" pa da se zato tu ne mogu okupati! Ipak smo jednom skočili u more i otišli. Bijesna sam. Otjerao nas je s plaže koja ne može biti nečija, nego svih nas - rekla je revoltirana žena za Dubrovački vjesnik.

NOVI VINODOLSKI FOTO Plaže su prepune kupača: Sutra moguće veliko nevrijeme!
FOTO Plaže su prepune kupača: Sutra moguće veliko nevrijeme!

Također je napomenula kako turiste, koji su opušteno ležali po okolnim ležaljkama, nitko nije opominjao niti im rekao kako tamo ne smiju biti.

TURISTIČKA SEZONA FOTO Dubrovnik dupkom pun - Grad i dalje vrvi turistima koje čeka bogat program
FOTO Dubrovnik dupkom pun - Grad i dalje vrvi turistima koje čeka bogat program

Iako joj je čovjek rekao kako je u pitanju "snimanje realityja", ispostavilo se kako se zapravo pripremala privatna večera, no niti jedan od ovih razloga nije relevantan kako bi se nekome zabranio pristup pomorskom javnom dobru, koje je "res communes omnium", odnosno koje pripada svim ljudima te je u tom smislu neotuđivo. Ono ne može biti objekt stjecanja prava vlasništva ni drugih stvarnih prava.

