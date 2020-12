Pravomoćnom presudom iz 2014. godine, u parničnom postupku koji se vodio na Općinskom sudu u Benkovcu, fra Šime Nimac morao je Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Bastu, čiji je bio župnik, vratiti 9,8 milijuna kuna od prodaje crkvenog zemljišta u Baškoj Vodi. Fra Nimac je naime novac od prodaje oko 40.000 četvornih metara podignuo s bankovnog računa župe, a potom ih je, kako ga se optužuje, uz pomoć bankarice Jasmine Bilonić, sklonio.

Svi računi od fra Šime Nimca su odavno blokirani, no ovrha se ne može provesti, odnosno Crkva se ne može naplatiti jer – nema od čega. Tako je fra Nimčev dug, kako doznajemo iz službenih dokumenata, sa zateznim kamatama narastao na vrtoglavih 16,9 milijuna kuna. Riječ je o stanju njegova duga na dan 1. prosinca ove godine, osam godina od prodaje zemljišta tvrtki "Sunčani Bast" i točno šest godina otkako je donesena pravomoćna presuda.



Početkom iduće godine, u slučaju fra Šime Nimca i bankarice Jasmine Bilonić, počinje ponovljeno suđenje na Županijskom sudu u Splitu. Predmet je dobio sudac Dinko Mešin nakon što ga je Vrhovni sud u Zagrebu, zbog bitne povrede kaznenog postupka, 2019. godine vratio na početak.

Gdje je završila većina novca od prodaje crkvenog zemljišta i danas je enigma. Na računu bankarice Bilonić pronađeno je oko 2,3 milijuna, dio novca navodno je utrošen za kupnju skupocjenog automobila i jahte "Lucky Me". Za dio novca fra Šime je tvrdio da ga je podijelio siromašnim obiteljima, pa se ispostavilo da je određena svota završila kod nekih poduzetnika u Zagrebu, a čak se spominje da je većina novca uplaćena na račun u Švicarskoj.



Kad je izbila afera, fra Nimcu je ponuđeno da vrati novac prije nego cijeli slučaj završi na sudu da se svi akteri poštede dugotrajnog procesa, no on očito to nije htio, ili nije mogao. Navodno je i sam fra Šime Nimac pokušavao kontaktirati bankaricu nakon izbijanja afere, a kako nije uspjevao, čak joj je ostavljao poruke ispod brisača na automobilu. Kasnije je na sudu objašnjavao da je za prodaju imao usmeno odobrenje od splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića. O tome je posvjedočio i don Ivan Čubelić rekavši da je fra Nimac dobio je suglasnost i od Provincijala i od nadbiskupa Marina Barišića kojega bi na tu temu sud u ponovljenom postupku trebao ispitati, što nije bio slučaj tijekom prvog procesa.



Što se tiče tvrtke "Sunčani Bast", oni su se nagodili sa Crkvom na Trgovačkom sudu u Splitu. Crkvi su darovali četiri tisuće kvadratnih metara, dok su nešto više od 35.000 zadržali.

Dodajmo još i da je prvi postupak u ovom slučaju na Županijskom sudu u Splitu okončan 2014. godine. Fra Nimac i Bilonić nepravomoćno su osuđeni, on je dobio dvije, a ona godinu i devet mjeseci zatvora.