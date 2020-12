Novo suđenje osam godina od afere: Fra Šime Nimac opet ide na sud zbog prodaje zemljišta

Optužnica Županijskog državnog odvjetništva tereti fra Šimu Nimca da je tvrtki "Sunčani Bast" za 1,3 milijuna eura prodao 39.556 četvornih metara crkvenog zemljišta u Baškoj Vodi

<p>Više od osam godina od izbijanja afere s prodajom crkvenog zemljišta u Baškoj Vodi, zbog koje su se na optuženičkoj klupi našli fra <strong>Šime Nimac</strong> i bankarica <strong>Jasmina Bilonić</strong>, počinje ponovno suđenje i to početkom iduće godine. Potvrdio nam je to sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Splitu <strong>Dinko Mešin</strong>, koji je dobio ovaj predmet nakon što ga je Vrhovni sud, zbog bitne povrede kaznenog postupka, krajem 2019. godine vratio na početak.</p><p>Prvi postupak na Županijskom sudu u Splitu završio je 2014. godine, a tada su fra Nimac i Bilonić nepravomoćno osuđeni – on na dvije, ona na godinu i devet mjeseci zatvora.</p><p>Podsjetimo, riječ je o slučaju koji je zaintrigirao hrvatsku javnost. Optužnica Županijskog državnog odvjetništva tereti fra Šimu Nimca da je tvrtki "Sunčani Bast" za 1,3 milijuna eura prodao 39.556 četvornih metara crkvenog zemljišta u vlasništvu župe Blažene Djevice Marije.</p><p>Bilonić je, prema optužnici, nagovorila fra Nimca da nakon prodaje zemljišta podigne novac sa župnog računa i prebaci ga na svoj osobni račun. Na računu bankarice je kasnije pronađeno 2,3 milijuna kuna. Fra Nimac tvrdio je da je za prodaju imao usmeno odobrenje od splitsko-makarskog nadbiskupa <strong>Marina Barišića</strong>, o čemu je posvjedočio i <strong>don Ivan Čubelić</strong> rekavši da je fra Nimac dobio je suglasnost i od Provincijala i od Nadbiskupa.</p><p>No, u prvom sudskom postupku nadbiskup nije svjedočio. U ponovljenom postupku opet će biti pozvan na sud jer je u svom obrazloženju o ukidanju prve presude to naložio Vrhovni sud.</p><p>Nadbiskup je tijekom prvog postupka tražio sud da mu više ne šalju pozive jer navodeći kako ima puno svojih obveza te da o predmetu nema saznanja. Sudac <strong>Slavko Lozina</strong> mu je to uvažio.</p><p>Odvjetnik<strong> Željko Ćapin</strong>, koji zastupa Župu Baška Voda, poziv nadbiskupu Barišiću nije želio komentirati, ali kaže nam da je ne može biti zadovoljan jer proces traje jako dugo.</p><p>- Biste li vi bili zadovoljni da sudski postupak traje evo već osam godina? Još nemamo pravomoćnu presudu, dapače, idemo ispočetka. Crkva još nije vratila svoj novac - kazao nam je odvjetnik Ćapin.</p><p>Pokušali smo dobiti komentar od fra Šime Nimca koji je bio nepravomoćno osuđen zbog zloupotrebe položaja i ovlasti i koji ponovni početak suđenja čeka u samostanu kod Zadra.</p><p>- Za sve nazovite moju odvjetnicu. Nemam nikakvih komentara – kratko nam je kazao fra Nimac. Njegova odvjetnica <strong>Nela Pedišić </strong>također nije bila rječitija rekavši samo da će izjave davati kad počne rasprava.</p><p>Jasmina Bilonić je dodajmo, u prvom postupku nepravomoćno osuđena zbog poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.</p><p>Zbog čega je uopće prebacio novac na osobni račun fra Šime Nimac kazao je kako je pokušao spriječiti da ta sredstva, koja je namijenio proširenju crkve, završe 'u centrali'. Tvrdio je i da su optužbe protiv njega podmetnute.</p>