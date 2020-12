Iako su Novu godinu do\u010dekali na otvorenom jer su ostali bez krova nad glavom, odlu\u010dili su ipak proslaviti \u0161to je ovoj godini do\u0161ao kraj. Skupili su sve \u0161to imaju, zajedno su i tako \u0107e do\u010dekati 2021. godinu za koju se nadaju da \u0107e biti bolja.\u00a0

- Danas smo popravljali krovi\u0161te, 70 posto krovi\u0161ta je bilo uni\u0161teno. Sanirali smo dijelove gdje su dimnjaci, GSS iz Zadra su do\u0161li i to smo rije\u0161ili. Sad o\u010dekujemo padaline i snijeg, trebamo to sanirati, pa nam je drago da smo to uspjeli napraviti - ispri\u010dao nam je Damir.\u00a0

Osim \u0161ala i kape, Damir kroz smijeh ka\u017ee da susjedi ka\u017eu da trebaju WC!\u00a0

- Ma treba nam samo mir i dobro, mi smo skromni narod - ka\u017ee.\u00a0

Za do\u010dek Nove godine su se pripremili - imaju za piti i jesti.\u00a0

- Opskrbili smo se da bismo proveli tu\u017enu, ali ipak i sretnu Novu godinu. \u017delimo da se cijelo ovo dru\u0161tvo okupi i idu\u0107e godine, ali u boljem ambijentu! - ka\u017ee.\u00a0